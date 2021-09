Leonidas Romero descartó renunciar a RN: Quiero que me expulsen

El diputado Leonidas Romero aseguró que no renunciará a Renovación Nacional tras ser pasado al Tribunal Supremo del partido por apoyar a José Antonio Kast como carta presidencial y no a Sebastián Sichel.

En un punto de prensa realizado en la mañana de este martes, Romero aseguró que se ve más fuera que dentro de la colectividad y que quiere ser expulsado por la máxima instancia, que deliberará durante esta jornada.

Junto a esto, calificó a Sichel, candidato presidencial de Chile Vamos, como un "emperador romano", que define quien vive y quien muere en política.

