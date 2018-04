DC realiza su Consejo Nacional marcado por la renuncia de Soledad Alvear

El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana que se desarrollará la tarde de este lunes está marcado por la renuncia de la histórica dirigenta, ex senadora y presidenciable, Soledad Alvear.

La reunión del partido que comienza a las 15.30 está marcada además por la elección interna, en que por el momento sólo hay un candidato: el ex diputado Fuad Chahín. El senador por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, y quien había manifestado su intención, aún guarda silencio respecto a si formará o no parte de una lista.

"No me voy a pronunciar respecto de lo que puede ocurrir con eventuales competidores. Creo que son parte de los procesos de reflexión. Nosotros lo que hemos hecho es plantear una propuesta. En función de esa propuesta, lo que estamos haciendo es construir un equipo que permita sacar adelante las tareas partidarias. Eso es lo que nos convoca", dijo el ex diputado.

"Estamos disponibles, por cierto, a hacer todos los esfuerzos de unidad que sean necesarios. Pero esos esfuerzos de unidad tienen que ser consistentes en base a un diagnóstico y a un programa de gobierno para la Democracia Cristiana", agregó Chahín.

PS por salida de Alvear: "Nunca es una buena noticia"

Quien también tuvo palabras para la salida de la histórica dirigente fue el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, tras la cita de los lunes con los timoneles de partido de la ex Nueva Mayoría.

"Nunca es una buena noticia cuando en un partido tan relevante como la Democracia Cristiana migran algunos de sus dirigentes históricos. Nosotros, en todo caso, esperamos que la Democracia Cristiana resuelva de muy buena forma su situación interna porque es un actor relevante de la política nacional con la cual esperamos, obviamente, seguir trabajando para construir una mayoría que nos permita impulsar cambios que Chile demanda", aseguró.

En la cita de partidos, se confirmó que los timoneles participarán de un acto homenaje a la ex presidenta Michelle Bachelet que se realizará el domingo y que corresponde a su primera aparición pública desde que salió del Gobierno.