Ossandón insiste en "vendetta política": Me ofrecerán disculpas, acuérdense de mí

De cara a su formalización por el delito reiterado de tráfico de influencias, el senador Manuel José Ossandón insistió en El Diario de Cooperativa que todo se trata de una "vendetta política" y sostuvo que le terminarán ofreciendo disculpas porque -asegura- demostrará su inocencia.

El parlamentario -quien tiene su militancia congelada en RN- recordó la denuncia en su contra que quedó en nada por uso irregular de boletas de honorarios, manifestando que "voy a demostrar (mi inocencia), como demostré con las boletas falsas que no me creía nadie (...) me daban como caja en la prensa, que me había robado plata y después me tuvieron que pedir disculpas".

"Eso va a pasar al final de esto, acuérdense de mí", aseveró.

En la última jornada se sumó una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra por el mismo delito, tras ser acusado -en 2018- por el alcalde de Pirque, su primo Cristián Balmaceda, de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás.

"Apaliado, pero muy tranquilo (...) este cuento no es gratis, cuando voté a favor del 10 por ciento (el retiro de una parte de los ahorros previsionales) y además dirigí ese cuento para que muchos votaran por la gente, sabía que eso tenía un costo altísimo", planteó.

"Aquí tienen senador para mucho tiempo y no me voy a rendir por algo que no he hecho", remarcó Ossandón, manifestando que en este caso están operando los "poderes fácticos que se meten en todos lados para destruir".

"Chile es mucho más corrupto de lo que parece y sí las cosas se cruzan (...) Mi primo es una buena persona, pero es parte de una operación que lo están usando, acá hay poderes grandes", manifestó.

Además, el parlamentario reforzó que "no me he escondido en mi fuero, como muchos senadores y parlamentarios. Autoricé que abrieran mis cuentas corrientes en todo lo que tuviera que ver con Cavilú y lo que quisieran. No me he escondido en nada, estoy yendo a un juicio y no me he escondido en mi fuero".