Fiscalía formalizará al senador Ossandón por tráfico de influencias

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció esta mañana que solicitó audiencia para formalizar al senador RN Manuel José Ossandón por delito reiterado de tráfico de influencias.

Ahora: Fiscalía Oriente solicita audiencia de formalización de la investigación respecto del senador Manuel José Ossandón por delito reiterado de tráfico de influencias@fiscaliaoriente @FiscaliadeChile pic.twitter.com/MzUMv2vl9o — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) August 4, 2020

El legislador declaró el lunes, en calidad de imputado, en el marco de una investigación abierta luego de que, en 2018, el alcalde de Pirque, su primo Cristián Balmaceda, lo acusara de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás.

"Reconozco que no le había dado importancia a esto y no me había defendido. Pero hoy, con un muy buen abogado, hemos hecho la cuadratura de todo: voy a comprobar que jamás hice ningún tráfico de influencias y que esto es claramente una vendetta política. Lo voy a demostrar, confío en la Fiscalía y en la justicia", dijo el ex candidato presidencial, el fin de semana, a Canal 13.

Ossandón recordó también que, durante la campaña de 2017, enfrentó una imputación que quedó en nada: "Fui acusado en un debate presidencial de tener boletas falsas y al final tuvieron que pedirme perdón público. Con esto va a pasar algo parecido", afirmó, asegurando que, por sus valores y a esta altura de su vida, no está para involucrarse en situaciones irregulares, menos para conseguir ventajas "pichiruches".