Empresario se desdijo en tribunales y pidió disculpas al senador Ossandón

Finalmente quedó en nada. La denuncia contra el senador RN Manuel José Ossandón por uso irregular de boletas de honorarios, que marcó el debate presidencial radial de Chile Vamos, concluyó con la fuente de la información -el empresario Juan José Gana- pidiendo disculpas en tribunales.

El 15 de junio de 2017, la periodista Pilar Molina, de Radio Agricultura, preguntó a Ossandón: "Usted, que se ha puesto una vara moral, en sus largos años como alcalde y senador, ¿puede asegurar que nunca ha solicitado una factura o una boleta que no corresponda?".

"Nunca", respondió el entonces precandidato presidencial, a lo que la reportera retrucó: "A mí me llamó un empresario que sabía que yo venía (...) y me señaló que usted le había pedido a él dos facturas, cada una por cinco millones de pesos, (...) que usted tenía que pagarle, como alcalde de Pirque a su hermana, y no podía pagarlo como municipalidad".

Ossandón exigió el nombre del empresario, a lo que Molina respondió que se lo daría después. El hecho marcó un altercado al final del debate, donde el político respondió con un "la voy a demandar".

"Se lo dije a él y se lo estoy diciendo a los medios. Es su palabra (de Gana) contra la de él (Ossandón). Yo soy una intermediaria", argumentó Molina,

Finalmente, y ante el 8° Juzgado de Garantía, este jueves Juan José Gana se disculpó por la información que entregó a Molina y que luego él mismo repitió en los programas de Agricultura "Conectados", que conduce el cómico Sergio Hirane; y "Directo al Grano", que en esa época co-conducía Cecilia Pérez, ex miembro del comando de Sebastián Piñera y vicepresidenta de la fundación Avanza Chile, y actual vocera de La Moneda.

"Ofrezco a don Manuel José Ossandón Irarrázabal y a su familia mis disculpas por las expresiones que utilicé el día 15 de junio del año 2017, difundidas a través de una radio emisora y otros medios periodísticos escritos (...) preciso que el señor Ossandón no me solicitó realizar ninguna gestión relacionada con facturas o boletas en su favor, ni de algún familiar suyo, que fuese constitutiva de delito; que las declaraciones que motivan esta disculpa se dieron en el contexto de un error profesional periodístico, por el cual tanto el señor Ossandón como yo nos vimos involucrados", expresó Gana, según reporta el diario La Segunda.

El empresario añadió: "Por último, dichas expresiones no las proferí con la intención ni el propósito de afectar la honra del señor Ossandón o la de su familia, ni menoscabo a él en lo personal ni en su trayectoria política".

El caso ya había motivado una sanción del Comité de Ética de los Medios de Comunicación en contra de Radio Agricultura.