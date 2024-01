Boric advierte a asesinos de niña en Maipú: "Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra"

"Necesitamos unidad y no división, ese es mi llamado a todas las fuerzas políticas", afirmó este domingo el Presidente Gabriel Boric al abordar la crisis de seguridad que enfrenta el país, marcado en las últimas horas por el asesinato a disparos de una niña de 10 años en la comuna capitalina de Maipú.

En medio de su visita a Guatemala por el cambio de mando, el Mandatario volvió a lamentar la muerte de esta menor, asegurando que es un crimen que "nos indigna, nos desgarra, nos enfurece, pero también nos moviliza".

"Nos moviliza a perseguir con más fuerza a estos delincuentes inmisericordes e inclementes, que creen que pueden actuar con impunidad pero no van a actuar con impunidad. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra para dar con su paradero, para que respondan ante la ley, y no vamos a normalizar estos hechos violentos de nuestra patria", advirtió el Mandatario.

En esta línea, destacó que como Ejecutivo "ya estamos presentando las querellas y ya se ha tomado contacto con las policías para poder dar con los responsables de este hecho".

"CHILE NO ES ECUADOR"

Respecto a la crisis de seguridad que enfrenta el país, el jefe de Estado cuestionó las comparaciones con otros países de la región, entre ellos Ecuador, que en los últimos días ha estado marcado por hechos de violencia.

"Chile no es Ecuador, Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que entre todos cuidar y fortalecer. Por eso, frente a la violencia de la delincuencia y frente al narcotráfico, lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad, enfrentarlo con una mano firme, sin contemplaciones contra los delincuentes y el narco -en el marco del estado de derecho-, y sin divisiones entre nosotros, sin divisiones de la sociedad", profundizó Boric.

Ante esto, solicitó que "actuemos unidos y que no haya aprovechamiento político de corto plazo pensando en ganar un puntito en las encuestas o algún tipo de resultado favorable en alguna próxima elección".

"La delincuencia nos conmueve y nos ocupa, nos ocupa como Gobierno y no me cabe ninguna duda que también a la oposición. En esto tenemos que estar en la misma línea y no seguir peleando", puntualizó el Presidente.

TRABAJO DEL GOBIERNO CONTRA LA DELINCUENCIA

En cuanto al trabajo en materia de seguridad, Boric valoró que "se ha avanzado en varias dimensiones, hemos aprobado muchas leyes para poder mejorar justamente la persecución del delito, hemos fortalecido las policías y hemos aumentado el presupuesto que tienen las policías".

Sobre este último punto, afirmó que se ha avanzado en "modernizar las instituciones", a las que también "vamos a seguir apoyando, pero en esto necesitamos que estemos todos juntos, acá no hay atajos".

"Les recuerdo que en Ecuador en los últimos tres años estuvieron más de un año y medio con estado de excepción con los militares en la calle y eso nos resuelve el problema per se", advirtió el Mandatario, que de todas maneras aseguró que están abiertos "sin ningún tipo de complejo ideológico a evaluar todas las alternativas que vayan en función de mejorar las condiciones de vida y la seguridad de los chilenos y chilenas".

Finalmente, afirmó que están "permanentemente buscando y buscando cómo mejorar el despliegue del Gobierno, del Estado y de todas las instituciones para combatir la delincuencia. Pero insisto, acá necesitamos unidad y no división, ese es mi llamado a todas las fuerzas políticas".