Boric: "No espero vivir de promesas ni de loas; que la gente evalúe nuestra gestión"

El Presidente Gabriel Boric manifestó su intención de que, más allá de los compromisos de su programa, la ciudadanía sea la que evalúe su gestión y los cambios que consiga, en una entrevista en Televisión Nacional tras el cambio de gabinete el viernes y el primer año de Gobierno que cumplió el sábado.

"Es importante que haya una evaluación pública respecto a nuestro cometido. Yo no espero, en ningún caso, vivir ni de promesas ni de loas, sino, más bien, que la gente nos pueda evaluar por la gestión; por cómo hemos logrado mejorar la calidad de vida. Y si no hemos logrado mejorar la calidad de vida de Chile, bueno, nos evaluarán de esa manera, pero yo tengo la tranquilidad de que estamos haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo para aquello, y que esos resultados se van a empezar a ver y la gente va a estar tranquila y saber que su gobierno está trabajando por ellos", dijo en el matinal "Buenos Días a Todos".

"Yo aspiro a construir una mayoría social y que la mayoría de la gente se sienta contenta con su Gobierno", enfatizó: "Sé que eso no es fácil, que en estos tiempos hay una legítima crítica ante las autoridades. Soy receptivo a ello y estoy pensando todos los días cómo mejorar nuestro desempeño para que la gente pueda estar mejor, más segura, para poder construir un Estado de Bienestar que permita mejorar la calidad de vida. Mientras eso no suceda, no me voy a quedar tranquilo. Toda nuestra energía está centrada en ello (...) Hoy día mi corazón, cabeza todo, está centrado en la pega que estamos haciendo".

Su figura y la política misma fueron parte de la rutina que presentó en el Festival de Viña del Mar el comediante Fabrizio Copano. "Caracterizó muy bien al momento de la sociedad chilena, cuando decía 'elegimos a una persona y dos minutos después lo estamos odiando por el mismo motivo que lo elegimos... La sociedad de la impaciencia tiene que ver con eso", comentó el Mandatario.

"NO HAY COMPETENCIA ENTRE EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO Y APRUEBO DIGNIDAD"

En la arena política, también abordó las relaciones que mantiene las dos coaliciones de Gobierno: Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y Partido Liberal) y Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, FRVS y Acción Humanista).

"Hoy día hay un Gobierno donde tenemos dos coaliciones y una alianza de Gobierno. Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático tienen un equilibrio bastante razonable, no es que uno esté por sobre otro. Eso no es cierto (...) Hay un equilibro, pero pensado, sobre todo, en la gestión", analizó.

"No hay una competencia, dentro del Gobierno, entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad", subrayó el jefe de Estado: "Yo estoy gobernando con quienes creo que son los mejores capacitados para servir a Chile, no a los partidos".

"NO SOMOS DE RENDIRNOS FÁCIL"

Sobre la coyuntura, defendió la reforma tributaria de su Gobierno, que fue rechazada inesperadamente la semana pasada, recién en su idea de legislar, por la Cámara de Diputadas y Diputados, y garantizó que no cesará en el objetivo impulsarla.

"La reforma tributaria que presentamos ante el Congreso, que desgraciadamente fue rechazada en su idea de legislar, apuntaba en la dirección de tener más recursos para poder financiar, por ejemplo, el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos, entregar mayores recursos a las regiones, mejorar la atención en salud pública y disminuir de manera significativa las listas de espera o aumentar el Fondo Común Municipal", resaltó.

"Eso se rechazó, pero -remarcó- nosotros no somos de rendirnos fácil. Nos ha tocado enfrentar hartas adversidades (...) y estamos desarrolando una estrategia de diálogos sociales y políticos para poder reponer la reforma tributaria, incorporar las mejoras que haya que incorporar. Nosotros somos un Gobierno dispuesto a dialogar (...) No nos sirve de nada seguir apuntándonos con el dedo las culpas.

Coincidió, asimismo, con la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien adelantó nuevas rondas de diálogos con los distintos actores implicados en la materia.

"Es cierto lo que plantea el ministro Marcel: vamos a ser más claros y tener más conversaciones con los sectores políticos para que la gente sepa en qué se va a gastar lo que se recaude: esto no se trata de tener más plata para el Estado, para que sea más grande; es para financiar mejores derechos sociales, la PGU, el aumento de la dotacion policial, mayores recursos para los municipios que lo necesitan, y eso tiene que quedar de manera absolutamente prístina y clara, así que va a ser parte de los diálogos", apuntó Boric.

"La técnica legislativa (para persistir con la reforma) está en discusión todavía", pero "se va a definir luego"; por lo cual no está descartada la insistencia en el Senado, donde, sin embargo, requerirá un quorum dos tercios, mayor al que no consiguió en la Cámara Baja.

"Nosotros estamos disponibles para incorporar mejores ideas, para hacer modificaciones que apunten a la protección de las pymes, (...) y espero que eso sea recibido por la oposición y logremos llegar a acuerdo, (...) que haya disposición de la oposición de poner por delante ChIle y los intereses de la gente antes que tratar de hacer un gallito con el Gobierno", exhortó.

"QUE LA GENTE SIENTA LA PRESENCIA DEL ESTADO"

Sobre la posibilidad de cumplir su programa tras las grandes derrotas políticas de su Administración, con la reforma tributaria y, meses antes, la caída del Apruebo en el plebiscito de septiembre -opción que apoyaba-, expresó: "Yo soy una persona que no se rinde y que no se cansa frente a estas cosas".

"Evidentemente los programas no son escritos en piedra y tienen que modificarse según las circunstancias. Hoy día, sin duda, la seguridad ciudadana es lo que más preocupa a los chilenos y a las chilenas, y lo que esta en el centro de mis preocupaciones, que quizás en el programa de Gobierno, cuando se elaboró, no era el elemento central. Hoy día ése es un elemento central", planteó.

Con todo, relevó el nuevo lema que está levantando La Moneda: "Estamos presentes por un mejor futuro. Le he instruido a nuestro nuevo equipo que tienen que ser un Gobierno que esté en terreno, que la gente sienta la presencia del Estado, que recuperemos nuestros espacios público".