Boric y conflicto en la Macrozona Sur: "Con todos los que estén por la vía de la paz vamos a conversar"

El Presidente electo Gabriel Boric aseguró que "con todos los que estén por la vía de la paz vamos a conversar", tras las declaraciones que entregó la última jornada su ex jefa de campaña Izkia Siches, quien llamó a dialogar "incluso" con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para solucionar la problemática que se vive en la Macrozona sur.

La ex presidenta del Colegio Médico hizo referencia a una visita a la Región de La Araucanía y que, en esta zona, hay que hacer un trabajo público de mucho diálogo "con todos los actores, incluso con la CAM", por lo que espera "un trabajo de voluntad de todas las partes", a pesar de que en la misma jornada esta organización de reivindicación mapuche difundiera una declaración en la que recalcan la "violencia política" como un "instrumento legítimo".

Desde el Gobierno actual rechazaron esta declaración de la CAM, mientras que el jefe político de Boric, Giorgio Jackson, subrayó que "vamos a tender puentes de diálogo" con todas "las personas y grupos que quieran construir una paz duradera".

En esta línea, en horas de esta mañana y abordando un avión de camino a Santiago desde Magallanes, el Mandatario electo también se pronunció y dijo a T13 que "vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición con todos quienes quieran retomar la paz, nosotros vamos a tener diálogo".

Aun así, recalcó que "tenemos que, como futuro Gobierno, ser muy cuidadosos, en esto lo que les pido es que también seamos todos cuidadosos porque es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche, o las víctimas de atentados o de violencia, así que en esto no especulemos, no le subamos el volumen a la polémica, no busquemos cómo pisar el palito, vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro Gobierno".

"Con todos los que estén por la vía de la paz vamos a conversar", concluyó.