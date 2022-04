Encuestas que muestran triunfo del Rechazo "son preocupantes y un llamado de atención", dice Boric

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de los resultados de encuestas que muestran un rechazo al trabajo realizado por la Convención Constitucional, asegurando que está preocupado, pero que confía en los integrantes de esta instancia.

Los últimos resultados del sondeo de Plaza Pública Cadem, que corresponden a fines de marzo, reportaron que un eventual Rechazo alcanza un 46 por ciento -un aumento de 10 puntos en comparación al registro anterior- y el Apruebo, un 40 por ciento, una baja de seis puntos.

Mientras que Pulso Ciudadano dio cuenta que el 35,8 por ciento de los encuestados se decantaría por la la alternativa de no aprobar la propuesta de Constitución, en tanto que de sí aprobar, un 32 por ciento.

A estas dos se sumó el resultado de Feedback, encuesta dada a conocer el sábado, que otorga un apoyo del 44 por ciento al Rechazo y un 41 por ciento al Apruebo.

En el marco de su visita a Argentina, el Mandatario destacó que "por supuesto que me preocupa, yo no soy indiferente a lo que sucede en el debate en que se está dando por primera vez en la historia (...) los sondeos de opinión por supuesto que son preocupantes, son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso".

"He conversado con gente que votó Apruebo y que hoy día tiene dudas, esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solo la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso", planteó.

Boric recalcó que "mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas".

"Tengo una profunda confianza en la Convención. Respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente, que no se malentienda eso", puntualizó.

Por encuestas plebiscito: "por supuesto que me preocupa. Son llamado de atención para todos quienes creemos en proceso.

La discusión no es solamente comunicacional, tb hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Mi llamado es buscar la mayor amplitud" @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) April 5, 2022

CONFIADO EN QUE PARTIDOS OFICIALISTAS RECHAZARÁN EL QUINTO RETIRO

El Mandatario también se refirió a las dudas en el PC para rechazar el proyecto del quinto retiro de los fondos de pensiones, manifestando que "no hay ningún desmarque, yo conversé ayer con Guillermo (Teillier) y a mí me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite, pero yo tengo confianza que tanto el Partido Comunista, como todos los partidos que integran el gobierno, tienen la confianza que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan".

"No tengo ninguna duda de que tanto el PC como mi partido, Convergencia Social, como el Partido Socialista, todos los partidos, no van a apoyar una medida que termine yendo en contra", dijo.

Boric añadió que "a veces hay que apretar los dientes y saber que hay medidas que son impopulares. Nosotros sabemos que hay gente que lo está pasando mal, no somos ajenos a eso y por eso nuestro plan de recuperación inclusiva apunta justamente a los sectores que se han visto más damnificados por todas las crisis que hemos vivido".

"No se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos de pensiones las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy, hambre para mañana", advirtió.