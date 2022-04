Stingo sale al paso de las encuestas: "Hay medios empresariales tratando de instaurar el Rechazo"

El convencional Daniel Stingo acusó este lunes que existen "medios empresariales" que buscan "instaurar la opción de rechazar" la nueva Constitución en la población, dado que -aseguró- hay empresarios "dueños de canales y diarios" que no quieren perder "prerrogativas y derechos" con el escrito que se trabaja en el órgano constituyente.

La postura del abogado, quien obtuvo la mayor votación de constituyentes en todo Chile, se dio tras conocer los resultados de las últimas encuestas de realizadas por Plaza Pública Cadem, Pulso Ciudadano y Feedback que dejaron, por primera vez, la opción del Rechazo al plebiscito de salida para una nueva Carta Magna por sobre el Apruebo.

"Hay medios empresariales, entre los cuales están varios de ustedes -i'm sorry, tengo que decirlo-, varios empresarios son dueños de los canales que están aquí (en la Convención) y de los diarios, etc, que no les interesa que gane el Apruebo porque esta nueva Constitución les va a quitar prerrogativas, derechos y va a repartirlos en el pueblo", puntualizó Stingo, quien afirmó también que estas personas "están tratando de instaurar el Rechazo".

En esta línea, el ex rostro de televisión defendió el trabajo en el órgano constituyente y señaló que "si ustedes miran los articulados, la gente no los ha visto, pero el articulado es muy bueno".

"NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER"

En una postura contraria, su par Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) lamentó este aumento en la opción del Rechazo y aseguró que "no hay peor ciego que el que no quiere ver, la Convención está atravesando un momento difícil".

"Estamos en una semana clave, tenemos que tomar decisiones. Hacemos un viraje o estamos arriesgando mucho. Esa es una responsabilidad de todos y todas al interior de la Convención, pero también pasa por una capacidad de conducción y de decisión de la mesa directiva", advirtió el constituyente.

Los últimos resultados del sondeo de Plaza Pública Cadem, que corresponden a fines de marzo, informaron que el Rechazo alcanzó un 46 por ciento -un aumento de 10 puntos en comparación al registro anterior- y el Apruebo obtuvo un 40 por ciento, una baja de seis puntos.

#PlazaPública #ConvenciónConstitucional Rechazo en el plebiscito de salida sube 10 puntos a 46% y supera por primera vez al Apruebo (40% -6pts) pic.twitter.com/epc1iSTUGp — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 4, 2022

Mientras que Pulso Ciudadano dio cuenta que la alternativa de no aprobar la nueva Constitución alcanzó un 35,8 por ciento y la opción de si aprobar obtuvo un 32 por ciento.

A estas dos se sumó el resultado de Feedback, encuesta dada a conocer el sábado, que otorgó un apoyo del 44 por ciento por el Rechazo y un 41 por ciento por el Apruebo.

COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA APROBÓ NORMA "CÁRCEL PARA PIÑERA"

Esta jornada sigue el trabajo de la Comisión de Sistemas de Justicia, aprobando una de las iniciativas populares de norma más controvertidas: "Cárcel para Piñera".

Con una votación de 10 a favor y nueve en contra, se aprobó este artículo, que busca la "Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo".

Comisión de Sistemas de Justicia aprueba en particular, por 10 votos contra 9 el artículo "Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo", y que resume así la iniciativa "Cárcel para Piñera". — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 4, 2022

También fue aprobada fue aprobada ampliamente la creación de una Corte Constitucional conformada prioritariamente y con criterios de plurinacionalidad, equidad territorial por 15 juezas y jueces.

Sobre esta norma, el convencional de RN Ruggero Cozzi señaló que "si se le llama Corte o Tribunal obviamente que ahí hay un simbolismo político que yo creo que bueno, es correcto y es parte de los propios errores que cometió el Tribunal Constitucional al desprestigiar a sí mismo y desprestigiar a la clase política".

"Efectivamente, en otros Estados se habla de Corte Constitucional, en la experiencia Latinoamericana", afirmó el constituyente.