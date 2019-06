Esta tarde se desarrolla histórico encuentro entre diputados y mapuche en el Congreso

El histórico encuentro con dirigentes mapuche convocado para este miércoles desde las 15:00 horas en el Congreso estuvo antecedido por aprensiones políticas expresadas a través de cuestionamientos a la seguridad y también al formato.

Alrededor de 200 a 250 mapuche que viven entre Arauco y Osorno llegarán hasta el Salón de Honor -el mismo que se utiliza para los cambios de mando y la cuenta pública presidencial-, donde asistirán a una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos con las participaciones de las comisiones de Cultura, Desarrollo Social y Gobierno.

La convocatoria es abierta y el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, pidió en la sesión de Sala las adecuadas medidas de seguridad para este encuentro.

"Es un grupo que no es representativo de toda la diversidad del pueblo mapuche y que así como lo señaló la diputada (PPD Andrea) Parra, también representante de la zona, se trata de grupo particularmente violento. Nos interesa hace la solicitud de que si se va a llevar a cabo esta sesión, que es una anomalía respecto de lo que suele llevarse adelante, por favor, se tomen todas los resguardos de seguridad posible para que se lleve adelante de buena manera", dijo.

Entre las medidas de seguridad dispuestas para esta ocasión está el que el ingreso será por avenida Pedro Montt, no por calle Victoria, pasando directamente el Salón de Honor; y también habrá un pórtico de detección de metales.

Cuestionamientos al formato

Luego que fuera aludida por Cruz-Coke en su intervención, Parra replicó: "No he nombrado al diputado Cruz-Coke mi vocero. Las medidas de seguridad las tiene que tomar la Cámara, no le corresponde a una diputada o a un diputado nombrar cuáles son las medidas que se tienen que tienen que tomar".

Además, la diputada PPD por La Araucanía expresó sus reparos al formato que tendrá la sesión de esta tarde, señalando que sus "aprensiones tienen que ver con un diálogo efectivo".

"Cuando tú tienes muchas personas que quieren hablar en corto tiempo, finalmente no dialogas", agregó.

Tras el saludo del presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), el werkén de Temucuicui, Galvarino Raimán, actuará como moderador, quien le dará la palabra a cuatro lonkos, algunos de los cuales hablarán en mapudungun y habrá un traductor.

Desde ya, Flores dijo que él asumirá la responsabilidad de lo que pueda ocurrir durante el encuentro.