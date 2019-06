Comunidades de Arica y Parinacota denunciaron ante Contraloría la consulta ciudadana por la Ley Indígena

Comunidades indígenas de la región de Arica y Parinacota, presentaron ante Contraloría una denuncia en contra del proceso de Consulta Indígena impulsada por el Gobierno para modificar la Ley N° 19.253, conocida como "Ley Indígena".

La razón de la medida, según los representantes, fue la vulneración del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tras no haber realizado un proceso de "buena fe" y por el incumplimiento de la normativa en materia de convocatoria a las jornadas.

"La autoridad responsable ha incumplido la normativo vigente, en relación al decreto 66 que establece cómo deben convocarse a las instancias representativas, comunidades y asociaciones indígenas de la región", señaló Richard Fernández, comunero de Socoroma.

En la oportunidad, Fernández acusó que "aquí se ha querido imponer un acta totalmente arbitraria e ilegal que busca imponer esta consulta a las asociaciones indígenas de nuestra comuna. Eso lo estamos denunciado porque es un acto que atenta contra el principio de la probidad administrativa que deben tener todas las autoridades".

Fuerza desmedida en Camarones

Las comunidades también denunciaron presuntos actos de fuerza indebida y coerción a los habitantes de la comuna de Camarones, al trasladar un contingente de carabineros para la jornada de consulta realizada en el lugar.

"No llegó carta certificada, fuimos convocados como concejeros a la consulta y lo peor de todo se vio al llegar al pueblo, porque nos encontramos con contingencia policial. La gente en ese momento se desmotivo o quedó con dudas porque jamás en nuestra comuna ha llegado tanto carabineros, en ninguna ocasión", expresó Vilma Godoy, concejera ADI de la cuenca de Camarones.

Respuesta de Desarrollo Social

Respecto a esta situación, desde la seremi de Desarrollo Social de Arica y Parinacota informaron a Cooperativa Regiones que desde Santiago, el organismo que convocó a la consulta envió cartas certificadas a las 7.500 comunidades indígenas de todo Chile, registradas en Conadi.

"Se sabe por experiencias anteriores que hay direcciones que no están actualizadas en estos registros, que las personas han cambiado de domicilio o que viven en zonas rurales donde no llega CorreosChile, por lo que entendemos que estas cartas no sean recibidas por todos los comuneros", señalaron desde el organismo, agregando que fueron reforzados otros métodos de difusión con la publicación en el Diario Oficial, en medios regionales y en visitas a terreno.

En cuanto a las actas, el organismo señaló que "se ha difundido una noticia falsa para hacer pensar que la gente al firmar las actas está votando o aprobando medidas, lo que está ajeno a la verdad. Las actas son para que las personas dejen constancia, de buena fe, de los contenidos que se expusieron en las reuniones.

Finalmente, la seremi enfatizó en que "nosotros jamás hemos presionado a las personas para que firmen. Al contrario, en la reunión de Arica, fueron los manifestantes que están en contra de la consulta los que presionaban a los asistentes que sí querían participar, a que no firmaran las actas".