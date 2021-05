Prisión preventiva para acusado de brutal golpiza a profesor en Arica

En prisión preventiva quedó este viernes el cuidador de autos informal acusado de golpear -en reiteradas ocasiones- con un palo en la cabeza a un profesor universitario en pleno centro de Arica.

Según los antecedentes entregados, el hecho -que ocurrió ayer en la vía pública- se dio a conocer tras la circulación de un video en redes sociales, en el que se muestra que el detenido, tras una discusión, golpeó a la víctima en la cabeza, dejándola en estado grave.

Sobre esta situación, el fiscal Carlos Eltit detalló que "precisamente la policía hizo un análisis de este video y pudo percatarse y con todos los golpes, fueron 14 agresiones que le dio a la víctima, y de estos golpes la gran mayoría fueron en el rostro y la cabeza en forma directa".

"Cuando en la formalización decimos que en este caso hay una intención de provocar la muerte, nos referimos precisamente a la cantidad de golpes al área en el cual estos golpes se producen y precisamente las consecuencias que de ello pueden derivar razonablemente", puntualizó el persecutor

En tanto, el defensor Nicolás Segovia señaló que "no compartimos la calificación jurídica que realiza el ente persecutor. La defensa entiende que no estamos en presencia de un delito de homicidio frustrado, entendemos que es un error señalar eso de que aquí podría efectivamente existir un dolo directo.

Entendemos que si la persona realmente hubiese tenido la intencionalidad de dolo directo, de querer matar a la persona y llegar a ese resultado, él lo podría haber hecho, justamente porque la persona estaba indefensa, tenía el medio para hacerlo, tenía el tiempo, no había intervención de terceros y no lo hace, por tanto, no podemos hablar de un dolo directo", aseguró.

Finalmente, el Tribunal de Garantías estimó que los argumentos de la Fiscalía de que habría un ánimo de haber generado la muerte del profesor tras los 14 golpes fue la que primó, decretando un plazo de investigación de 120 días.