Senador Durana denunció al Instituto de Derechos Humanos por presunto uso indebido de vehículo fiscal

El senador UDI por Arica y Parinacota, José Miguel Durana, denunció ante contraloría al Instituto Nacional de Derechos Humanos por presunto uso indebido de un vehículo fiscal, hecho ocurrido el pasado viernes 5 de julio.

Según explica el documento presentado, en la Línea de la Concordia - frontera entre Chile y Perú - Carabineros hizo detener al móvil del INDH. Sin embargo, el conductor habría hecho caso omiso de la solicitud, continuando su carrera hasta el complejo fronterizo Chacalluta, situación que terminó con una infracción.

La situación estaría enmarcada dentro de la colaboración para que un militar venezolano ingresara a nuestro país, quien acompañado de funcionarios del INDH de Arica, llegó al control fronterizo Chacalluta para solicitar asilo en condición de refugiado.

Al respecto, el senador Durana señaló que "¿cómo es posible que un extranjero transite en un vehículo fiscal por la frontera y solicite su calidad de refugiado, si antes había intentado ingresar al territorio nacional, como turista? ¿Puede el INDH darse la tarea de transportar personas que no son empleados públicos en su auto?".

En este sentido, Durana, solicitó a la Contraloría Regional que revise la bitácora del vehículo estatal; que evalúe si contaba con la debida autorización para ingresar y salir del país aquel 5 de julio y determine además cómo personas naturales abordan vehículos fiscales.

Antecedentes

La denuncia suma el informe policial por parte de Carabineros y también de la PDI. Este último respondió a Durana que el ciudadano venezolano se encontraba en Arica, oportunidad en la que interpuso un recurso de protección reclamando haber sido rechazado en dos oportunidades su ingreso a Chile en calidad de turista.

"No es posible que se utilicen bienes públicos e investiduras determinadas para vulnerar los sistemas de control de nuestras fronteras y los trámites determinados para la concesión de la calidad de refugiados. El permitir ello, implicaría no sólo resquebrajar nuestra propia institucionalidad, sino que alterar un esquema ordenado de refugio y aceptación de migrantes que no pueden verse expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad", declaró el parlamentario.

Versión del INDH

La denuncia tomó por sorpresa a la oficina regional de INDH, quienes explicaron no tener mayores conocimientos de la situación al momento de ser consultados. Sin embargo, el jefe regional Victor Hugo Lagos, negó las acusaciones realizadas por el senador Durana.

"El vehículo institucional en ningún momento ha abandonado el territorio, en ningún momento ha hecho caso omiso de las órdenes de Carabineros. Somos una institución sumamente respetuosa de la función que cumple Carabineros, sobre todo en zona fronteriza".

Lagos agregó que hasta la oficina no ha llegado información sobre el presunto parte policial que recibió el conductor de la camioneta dicho día, además de negar el haber subido personas ajenas al organismo a la camioneta institucional.

"En ningún momento el ciudadano venezolano se sienta o ingresa al vehículo institucional, eso que quede bien claro. Cuando apenas nos llegue la notificación de esta denuncia en Contraloría, las puertas del Instituto estarán abiertas para prestar cualquier tipo de declaración", sentención.