Al menos 32 animales han muerto en motonave varada en Aysén

Un total de 32 animales han muerto en los camiones que están a bordo de la motonave Coyhaique, que varó la semana pasada a la altura del canal Moraleda en la región de Aysén, según confirmó la Armada.

Actualmente la nave se encuentra a salvo y flotando con normalidad luego que se extrajo parte del agua que tenía en una de sus bodegas.

El teniente Gonzalo Jiménez, oficial de operaciones de la Gobernación Marítima de Aysén, comentó que "en las últimas horas se logró dar flotabilidad a la nave, trabajos que se lograron tras arduas labores de achique, esto es extraer el agua, y se logró que el buque flote por sus propios medios".

Luego explicó que "pasadas las 19:00 horas de ayer (domingo) se inició el remolque de la nave de manera segura, hasta el sector del Puerto Laguna, lugar donde se realizarán las reparaciones y extraer la carga que está abordo".

César Barrera, gerente de la empresa Naviera Magallanes, propietaria de la motonave siniestrada, confirmó la muerte de los animales, la que se debió a la incómoda posición que se encontraba el barco con una escora de 15 grados.

Indicó que la preocupación actual es que tengan alimento y agua mientras se hace la extracción, añadiendo que "ellos (los animales) se mantienen a bordo dentro de los camiones donde estaban siendo transportados, y el buque en la posición que estaba era tremendamente incómodo para los animales".

Además, Barrera relató que el trasvasije de los animales se hace con una nave al costado de la motonave Coyhaique, ya que "con el buque en ángulo cero podemos hacer el trasvasije de los animales de una nave a otra".

El Seremi de Agricultura, Felipe Henríquez, dijo que "es posible que los animales hayan sido pisoteados o aplastados producto de la inclinación, pero no podemos hacer manejo de ellos porque podríamos interferir con los seguros".

En paralelo, Mauricio Beltrán, transportista que iba a bordo del buque, relató lo ocurrido cuando la nave sufrió el accidente señalando que "subimos a la cubierta del barco como pudimos, se apagaron los motores, nos quedamos sin luces y nos dejaron hacinados en la parte derecha de la cubierta, sin ningún tipo de información".

"Intentaron bajar los botes salvavidas y no pudieron. No había medidas de seguridad y si no hubiese llegado la nave Alexis, otro gallo cantaría", recordó.