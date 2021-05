Aprueban subsidio de generación eléctrica para la isla de Melinka

El Consejo Regional de Aysén aprobó el subsidio de autogeneración eléctrica para las localidades de Melinka y Repollal, en la comuna de Guaitecas, que estaban a punto de quedar a oscuras debido a una deuda que arrastra el municipio desde el año 2016.

La empresa distribuidora de combustible, había notificado a la municipalidad que no continuaría vendiendoles el petróleo necesario para el funcionamiento de la planta eléctrica de Melinka, por lo que sólo tenían en el combustible necesario para operar durante esta semana.

"Se aprobó de manera unánime, este subsidio para Melinka y Repollal, es un monto de 485 millones de pesos, autorizado desde la Subsecretaría de Energía. Quedamos nosotros muy atentos a que esto se pueda dar de forma rápida, a que se transfieran rápidamente los recursos y obviamente continúe la normalidad en este tema para los vecinos y vecinas de la isla" señaló el presidente del Core, Sergio González.

La decisión del Consejo Regional de Aysén permite entregar algo más de tranquilidad a los 1843 habitantes de la comuna de Guaitecas, ya que el ingreso de recursos para la generación eléctrica deja a la municipalidad en un mejor pie para negociar con la empresa distribuidora de combustible.

"Estamos mucho más tranquilos para poder conversar con la empresa y que nos siga abasteciendo de combustible. Sin embargo, este es un problema de antigua data, siempre el subsidio se demora en llegar a la comuna, nosotros necesitamos que la evaluación a nivel regional tenga más rapidez y que podamos tener la transferencia de estos recursos de una manera más ágil" indicó el alcalde (s) de Guaitecas, Enrique Higuera.

La deuda que la Municipalidad de Guaitecas mantiene con el único proveedor de combustible en la isla de Melinka, supera los 93 millones de pesos y se arrastra desde la administración del destituido alcalde, Cristian Alvarado, quien junto a otros cinco funcionarios municipales espera el juicio por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

"Estamos ad portas de un juicio en que gran parte de los recursos comprometidos corresponden a la planta eléctrica y juicio en el que están formalizados el ex alcalde y el contador de la planta. Nosotros tenemos esta deuda que vamos a arrastrar hasta que realmente no se aclaren estas situaciones y no sepamos a ciencia cierta qué ocurrió con nuestros recursos" agregó Enrique Higuera, alcalde (s) de Guaitecas.

El juicio contra el destituido alcalde, Cristian Alvarado, estaba programado originalmente para el mes de abril de 2020, sin embargo por la pandemia este ha sido aplazado en 10 oportunidades, ya que tanto la Fiscalía como la defensa han planteado la necesidad de que se realice de forma presencial en el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique.