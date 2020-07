Corte de Coyhaique confirmó millonaria indemnización a profesora desvinculada

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo del Baker-Cochrane, que ordenó a la Municipalidad de Villa O'Higgins pagar una indemnización total de $22.343.958 a la profesora Jessica Sánchez, a quien no se le renovó contrato, en noviembre de 2018, tras más de cuatro años prestando servicios en el Liceo Pioneros del Sur.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el municipio aysenino, recordando que esta es una acción extraordinaria y de derecho estricto.

"Si el recurrente no precisa ni explica en él, de manera clara y específica, cómo se configuraría el vicio relativo al modo de apreciación de la prueba y más aún no señala cuál de los principios de la sana crítica estima que se han vulnerado al no expresar cuáles razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia que habrían sido violadas, se debe desestimar la causal alegada", señala el fallo de la Corte de Apelaciones.

Con la decisión del tribunal de alzada se confirma el fallo que determinó que la desvinculación arbitraria de la docente vulneró su derecho a la vida y a la salud física y psíquica y por consiguiente a su derecho a la libertad de trabajo, ordenando al municipio a pagar la mencionada indemnización.