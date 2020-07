Municipalidad de Villa O'Higgins fue condenada por vulnerar derechos de profesora desvinculada

El Juzgado de Letras del Baker-Cochrane determinó que la Municipalidad de Villa O'Higgins vulneró derechos fundamentales de la profesora Jessica Sánchez, que fue desvinculada a fines de 2018.

Segun indica la sentencia, dada a conocer tras más de un año de proceso judicial, "el empleador lesionó el derecho fundamental de la trabajadora de derecho a la vida e integridad física y psiquica y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión de la renovación de su contrata".

"Uno está expuesto a que te puedan desvincular, pero son las maneras como lo hacen" explicó Sánchez, agregando que "uno espera argumentos, especialmente si durante cuatro años tu trabajo ha sido intachable".

Desvinculación en 2017 y primera denuncia en Contraloría

Aunque el fallo se refiere a la no renovación de contrata realizada el 23 de noviembre de 2018, los problemas entre la profesora y el establecimiento se remontan a fines de 2017, cuando se le notificó, por primera vez, que no continuarían requiriendo sus servicios.

La notificación se produjo en el contexto de la entrega del Liceo Pioneros de Sur para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

"Cuando fui a buscar mis cosas la encargada de educación en la calle me pasó la carta, me notificó en la calle, 'acá está tu notificación del despido', me dijo, en la calle, yo quedé plop, tomé mi carta y me fui", recordó la profesional.

La relación laboral se había extendido por cuatro años y sin problemas de desempeño. De hecho, tenía la jefatura de un curso y además había asumido la responsabilidad de encargarse de la certificación ambiental que poseía el establecimiento. Por esto recuirrió a la Contraloría, que el 9 de febrero de 2018 le dio la razón.

Según relata Jessica, la resolución del ente contralor indicaba que la reincorporación se realizaría "en los mismos terminos, decía el oficio, del año anterior, entonces es ahí en 2018 donde empezó todo este acoso laboral y el que después a fin de año, en noviembre yo tuve que demandar".

Según relata la profesora, durante todo ese año tuvo problemas como no ser presentada como parte del cuerpo docente, no se le entregara una jefatura de curso, no se le asignaran horas académicas, no le entregaran información oficial del liceo e incluso durante un mes le ocultaron el libro de asistencia, lo que motivó que diariamente tuviese que notificar esta situación en Carabineros.

"La orden venía desde arriba, que era el alcalde que toma las decisiones, quien supuestamente dijo que si yo había querido volver, que me las aguante", explicó Sánchez, agregando que "después de varias denuncias a Contraloría yo no seguí, porque no hubo un seguimiento, vinieron a Villa O'Higgins, me reuní con ellos, les dije lo que estaba pasando y nunca nadie vino a fiscalizar".

A fines de 2018 se le notificó nuevamente que no se renovaría el vínculo laboral, esta vez justificando la decisión en el Plan de Desarrollo de Educación Municipal que, supuestamente, no consideraba la contratación de profesores de Educación General Básica.

Finalmente y tras evaluar los antecedentes expuestos por ambas partes, el tribunal le dio la razón a la docente, obligando al municipio a pagar una indemnizacion superior a los 22 millones de pesos.