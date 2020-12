Embarcaciones fueron sorprendidas extrayendo algas de manera ilegal en Aysén

Fiscalizaciones conjuntas realizadas entre la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, permitieron incautar más de 1500 kilogramos de Luga Roja extraida ilegalmente en la Región de Aysén.

El primer procedimiento tuvo lugar en el sector del canal Machado, donde los funcionarios de la Patrullera Marítima "Machado", incautaron 500 Kilos de Luga Roja al interior de una lancha con matrícula de Calbuco, Región de Los Lagos.

"La tripulación de "Blanca Ola II" no pudo acreditar el origen del producto, y no contaban con los permisos para efectuar actividades pesqueras extractivas al no estar inscrito en el Registro Pesquero Artesanal en la Región de Aysén, quedando lo incautado en custodia del infractor en calidad de depositario provisional y siendo citado al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén. Además, se cursó citación por no contar con zarpe vigente ni documentación de la embarcación al día", manifestó el teniente 1° Litoral de la Gobernación Marítima de Aysén, Carlos Gotuzzo.

En otra fiscalización desarrollada en la isla Ipun, Bahía Adventure, se incautó una tonelada de Luga Roja, recursos que eran transportados por otra lancha de la Región de Los Lagos, esta vez con matricula de Chonchi.

"Al igual que en el primer procedimiento la tripulación de la lancha "Valentina" no pudo acreditar el origen del producto, quedando lo incautado en custodia del infractor en calidad de depositario provisional y siendo citado al Juzgado de Letras correspondiente. Además, se cursó citación por no contar con zarpe vigente ni documentación de la embarcación al día", agregó el teniente Gotuzzo.

Estos dos nuevos decomisos se suman al procedimiento realizado por la Armada y Sernapesca a principio de semana, en el que se logró incautar nueve toneladas de esta alga muy utilizada en la industria alimentaria.