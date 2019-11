Paciente de Coyhaique presentó recurso contra su isapre por rebaja en cobertura de medicamento

Una paciente con insuficiencia pulmonar ideopática presentó en la Corte de Apelaciones de Coyhaique un recurso de protección contra la Isapre Colmena Golden Cross, empresa que le notificó en noviembre que reduciría la cobertura del medicamento Riociguat Adempas de un 80 por ciento a un 50 por ciento.

"Lo que me queda por cubrir es toda mi remuneración mensual, entonces no me queda para nada, ni un peso, todos los meses", señala Olga Ramos (36 años).

Este remedio, cuyo valor es cercano a los tres millones de pesos mensuales, es el principal utilizado por Olga para realizar una vida relativamente normal. Su enfermedad es degenerativa, mortal y el Riociguat permite desacelerar el deterioro de su condición.

"Soy mamá soltera, tengo una niñita de 5 años y estar sin el medicamento para mí significa estar en la casa. No puedo hacer nada si no tengo ese medicamento: significa estar acostada todo el día porque es el más importante de mi tratamiento", relató Olga.

El tratamiento completo para la enfermedad que padece tiene un costo mensual que bordea los siete millones de pesos, de ellos unos cuatro millones son cubiertos con medicamentos incluidos en la Ley Ricarte Soto, pero el más importante es el Riociguat Adempas que tiene un valor prohibitivo si no tiene el apoyo de su isapre.

"Tendría que tener el sueldo de un senador o diputado para poder pensar en cubrir este medicamento", señala Olga. Y agrega que "quiero tener tranquilidad para poder criar a mi hija el tiempo que dios diga, que no por no tener los recursos voy a tener que dejar de hacer una vida casi normal".

El abogado Sergio Guzman explicó que el recurso de protección presentado contra la isapre busca "que se declare ilegal y arbitraria la decisión de la isapre de no renovar las condiciones del reembolso del medicamento que habían sido constantes durante los últimos cuatro años".

Además solicitan que la isapre Colmena Golden Cross realice la cobertura completa de este tratamiento sin copago para Olga y que la Corte determine que la empresa no podrá realizar ninguna acción que impida o dificulte el acceso a este remedio necesario para la vida de la paciente.