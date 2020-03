Puerto Aysén: Inician investigación sumaria por muerte de paciente tras desperfecto de ambulancia

El director subrogante del Servicio de Salud Aysén, ante la ausencia del director interino que permanece de vacaciones en Argentina, entregó una respuesta a raíz de la muerte de Fabián Barra, ocurrida luego que la ambulancia que lo trasladaba quedara en panne en la ruta entre Puerto Aysén y Coyhaique.

El director subrogante del Servicio y director del hospital de Puerto Aysén, Mauricio Brunetti, señaló que "el Hospital de Aysén, a través de su directora subrogante esta iniciando una investigación sumaria para poder establecer las causas y si es que existiesen responsabilidades involucradas en la prevención y en la detección oportuna".

El directivo agregó que se están tomando medidas para intentar mejorar la atención y los problemas que se presentan a raíz del alto uso que se les da a las ambulancias del centro asistencial aysenino.

"Reconocemos que esos móviles llevan muchos años al servicio de la comunidad y están con un kilometraje superior a los 220 mil kilómetros", indicó Brunetti, quien agregó que "este era un móvil que el día lunes, a las 18:00 horas, había sido retirado de Kauffman después de haber sido intervenido, en un proceso de mantención y de acciones correctivas".

Molestia de familia y cuestionamientos al hospital

Este viernes al mediodía se realizó el funeral de Fabián Barra Rivas, transportista escolar de 40 años y padre de dos niños, en una ceremonia realizada en la iglesia Buen Pastor de Ribera Sur en Puerto Aysén.

"Es estos momentos de dolor, lo único que podemos decir es que vamos a hacer las partes legales, una vez que estemos más tranquilos como familia", comentó Ruperto Torres, padre de Fabián.

Lo que la familia pretende demostrar es "la ineptitud del Hospital de Puerto Aysén, que en estos momentos de crisis se demostró con nuestro hijo, queremos hacerlo público para que alguien se haga responsable".

Fabián sufría de asma y segun las autoridades de salud fue una crisis la que provocó su traslado hacia Coyhaique. "Era tan sencillo que si una persona, hasta el mismo conductor de la ambulancia, si hubiese tenido el curso que se les exige, podría tener a nuestro hijo acá", dijo Ruperto Torres.

"A mi hijo no me lo van a devolver, que pantalla ese edificio bonito y la atención, el mal equipamiento del hospital, de mal en peor, esto no se va a quedar así y no puede seguir ocurriendo", agregó Irma Rivas, madre de Fabián.

El Hospital de Puerto Aysén, inaugurado en 2017, está catalogado como de mediana complejidad por lo que a la familia de la víctima le llama la atención que no pudiesen manejar en el mismo recinto una crisis asmática.