Alerta naranja: Pucón, Curarrehue y Villarrica suspendieron clases

La municipalidades de Pucón, Curarrehue y Villarrica anunciaron la suspensión de clases de todos los establecimientos educacionales, tanto municipales como particulares, debido al incremento de la actividad y sismicidad en la zona del volcán Villarrica, que llevó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a elevar la alerta de amarilla a naranja (tercer grado de cuatro).

"Esto seguramente trae algunas complicaciones, pero estamos preparados para atender a la población estudiantil", dijo el alcalde de Pucón, Carlos Barra, sobre la medida adoptada "hasta nuevo aviso".

Además, el jefe comunal recordó que las autoridades aumentaron el perímetro de seguridad de 500 metros a ocho kilómetros.

Por su parte, el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, aseguró que su municipalidad está preparada ante cualquier eventualidad: "Lo importante de esto es que nosotros, cuando supimos que estaba con problemas el volcán, habíamos hecho el viernes pasado un Cogrid. Eso fue también de información por cualquier eventualidad".

"Un llamado a la población, a nuestros habitantes de Villarrica, a que tengan mucho cuidado, a que estén alertas a la información que van a dar los entes que corresponden. Nosotros nos preparamos como Cogrid con toda la institucionalidad de la ciudad para poder estar alerta a cualquier eventualidad", manifestó la autoridad.

"TENEMOS QUE ESTAR MUY ATENTOS PERO SIN PERDER LA CALMA"

Entrevistado por El Diario de Cooperativa, el delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva, sostuvo que "lo que estamos haciendo es prepararnos para poder reaccionar rápido en el caso de que siga elevándose la emergencia y se genere una erupción".

"Tenemos que estar muy atentos a lo que vaya pasando pero sin perder la calma", indicó la autoridad, subrayando que "no se está improvisando nada; hay planes de contingencia", subrayó.

Montalva agregó que "la alerta naranja no es otra cosa que los medidores entregan información de que hay una alta intensidad de actividad volcánica. Eso no quiere decir que inminentemente vaya a haber una erupción en pocas horas".

"Lo que tiene que pasar para que se eleve a alerta roja es que sea inminente la erupción y eso, hasta el momento, de acuerdo a los informes que tenemos, no ha pasado", remarcó.

TRASLADO DE PACIENTES

Montalva también se refirió al traslado de pacientes de Pucón y Villarrica a otros recintos de salud de la región.

"Las adecuaciones que hubo que hacer porque la alerta técnica entró en naranja es que debemos adecuar los hospitales, tanto de Pucón como de Villarrica, para estar preparados en el caso de que tengamos una erupción", dijo el delegado.

"Eso hace que los pacientes críticos -que son 149- sean reubicados en otros hospitales de la red con el objeto de que los hospitales de Pucón y Villarrica queden adecuados como hospitales de traumas en los casos que se necesitaran", añadió.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Montalva informó que "estamos hablando de alrededor de 65 familias que podrían vivir dentro del radio de ocho kilómetros".

"No está completa la evacuación de todas y cada una de las familias, no tengo ese antecedente; estos antecedentes van día a día, pero ayer en la tarde, que es el último registro que yo tengo y la información que se me ha entregado en los municipios, es que todavía no estaban todas evacuadas, y también señalar que nosotros entendemos que esto no es fácil, no es evacuar de un día para otro", puntualizó.