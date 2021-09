Alumna de Temuco demandó a la Universidad Autónoma de Chile porque no se puede titular

Una alumna de odontología de Temuco demandó a la Universidad Autónoma de Chile porque aún no se puede titular.

Se trata de Genevieve Anselme, quien el año 2019 fue sancionada por la jefatura de la carrera por un supuesto mal procedimiento con una paciente a quien le hacía una corona en el ramo Clínica Integral Adulto 1.

La jefa de carrera le informó a través de un correo electrónico que cometió una "falta gravísima" que la dejó sin la posibilidad de titularse, pues fue eliminada de la carrera de inmediato, alega la afectada.

Según la alumna, todo se debió a una situación equivocada, a un error de la universidad y a una sanción llena de vicios y fuera de reglamento y que ahora pretende ganar en la justicia.

La estudiante, que fue separada de la carrera cuando cursaba cuarto año de odontología, presentó primero un recurso de amparo que ganó y hace algunos días estampó una demanda contra la casa de estudios privada por perjuicio grave y menoscabo sicológico.

En conversación con Cooperativa Regiones, indicó que "como no hubo respuesta de la universidad, ya que no me quieren responder y no me quieren dar ninguna solución, me vi en la obligación de interponer una demanda por daños y perjuicios, por todo lo que ha pasado, por todos los años perdidos y por todo el dinero que he tenido que desembolsar".

Agregó que "he intentado comunicarme muchas veces con la Superintendencia de Educación Superior y nunca me han respondido: no han hecho ninguna investigación al respecto".

A las dificultades económicas que le ha significado esta pugna con la casa de estudios, se suma una deuda gigantesca por los años cursados y por el proceso posterior, lo que ha generado problemas de salud y dificultades sicológicas.

Finalmente la estudiante dijo que recurrió hasta el Congreso en Valparaíso para ver si algún parlamentario puede ayudarla y así concretar sus sueños de poder terminar su carrera que quedó truncada por un error en un procedimiento que ella dice no haber cometido.