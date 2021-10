Cadáver de niño desaparecido en río en Carahue fue hallado este sábado

Este sábado se dio con el cuerpo sin vida del adolescente que estuvo una semana desaparecido tras caer desde una embarcación de madera a las aguas del Río Imperial, en el sector de Pasarela Quillén de Carahue, Región de la Araucanía.

El afectado, identificado como Benjamín Aguilera de 13 años, se encontraba junto a un adulto y otro menor de edad, quienes también cayeron al río pero pudieron llegar a la orilla el sábado de la semana pasada.

Sobre el procedimiento realizado en este caso, la fiscal a cargo, Magna Gómez, afirmó que "tras siete días de intensa búsqueda, en la que participaron funcionarios de la Armada, Bomberos, GOPE de Carabineros, Carabineros de Carahue y el Servicio, Encargo y Búsqueda de Personas de Temuco, hoy buzos de rescate de Mehuín lograron encontrar en las aguas del balneario Quillén al niño Benjamín, quien se encontraba desaparecido desde el sábado pasado".

"Al lugar, además, concurrieron funcionarios de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada Homicidios y el Servicio Médico Legal, a fin de esclarecer las circunstancias de la desaparición del niño", puntualizó la persecutora.

Por su parte, desde la familia del menor dudan de la versión de que lo ocurrido se trató de un accidente, aunque están expectantes a las investigaciones policiales que se están llevando a cabo.

"Tenemos la convicción de que no fue un accidente. Tengo un palpito como abuelo de que no fue un accidente. Hay muchos hechos confusos que no se han aclarado, por eso no me atrevo a decir que fue un homicidio", acusó el abuelo del menor fallecido, Guillermo Grandón.

"El informe que haga el Servicio Médico Legal es para ver si realmente estamos en lo cierto con nuestras dudas", aseguró.

La familia del menor afectado acusa que la actitud de los otros involucrados -el abuelo y el otro niño- ha sido "sospechosamente distante", aunque de momento el hecho sigue siendo considerado de manera preliminar un accidente.