El lunes se decidirá si se inicia el juicio oral por el asesinato de Camilo Catrillanca

Este lunes se decidirá si se da inicio al juicio oral por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el cual está agendado para el 26 de noviembre.

El Tribunal Oral de Angol informó que este lunes 25 de noviembre, a las 12:30 horas, se efectuará la audiencia que revisará la petición de los abogados Gloria Chamorro y Javier Jara, quienes representan a algunos de los ex carabineros imputados, quienes solicitaron que no se inicie el juicio, argumentando motivos de seguridad.

Jara también afirmó que no descartan solicitar que el juicio se traslade a Temuco y no se haga en Angol, tribunal que fue asignado con anterioridad.

En la causa hay siete ex miembros del denominado "Comando Jungla" de Carabineros imputados, además de un abogado de la institución.

El ex sargento Carlos Alarcón es acusado como autor material del disparo en la cabeza y por la espalda que derivó en la muerte de Catrillanca, quien viajaba en un tractor acompañado de un joven de 15 años.

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, señaló que esperan que se haga el juicio en la fecha que ya está establecida, agregando que "vemos que hay intentos de dilatar el proceso".

La carpeta investigativa considera que declaren como testigos, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el ex intendente de La Araucanía Luis Mayol y el ex director general de Carabineros Hermes Soto, además de otras 70 personas y 40 peritos públicos y privados.