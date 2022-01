INDH rechazó el "lenguaje belicoso" del jefe de la Defensa en La Araucanía

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuestionó este jueves "el lenguaje belicoso" del general jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuéllar, y aseguró que esto demuestra que las Fuerzas Armadas "no tienen la capacitación adecuada" para realizar funciones policiales en la marazonza sur.

En sus declaraciones, el general aseguró que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados en sus patrullajes, dado que "somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra".

Ante esto, desde el INDH advirtieron que "nos preocupan enormemente las declaraciones del general Jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, quien tras señalar que no buscan el mal a nadie, desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas. Este no es el lenguaje belicoso que se espera de un militar chileno, que no ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho".

También aseguraron que con esta postura "se confirma que ni el Ejército en La Araucanía, ni la Armada en Arauco, están llamados a cumplir funciones policiales -como el propio general lo declara- por no tener el equipamiento, los medios pertinentes, ni capacitación adecuada".

"EL ESTADO DE CHILE NO CUMPLE SU DEBER DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA"

Esta situación se dio en medio de la tensión que se vive en la zona luego de que el martes dos personas fueran asesinadas, un trabajador forestal en el Biobío y un agricultor de La Araucanía, y además de un baleo que terminó con un camionero herido eb el rostro ayer en Lumaco.

"Nuevamente debemos conocer, lamentar y condenar la muerte violenta de dos chilenos, Andrés Millanao y Joel Ovalle. Se trata de dos casos más de muerte en la Región de la Araucanía", señaló el INDH.

En esta línea, aseguraron que "desde el informe de violencia rural del año 2016, el INDH ha sostenido que el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como es el derecho a la vida".

"El instituto pide y urge que la fiscalía dé a conocer, lo más prontamente posible, las circunstancias que rodearon estos hechos que Chile lamenta y condena", puntualizó el escrito firmado por Sergio Micco, líder del INDH, quien señaló también que "la violencia debe parar y el uso de la fuerza física legítima debe respetar las normas internas y del derecho internacional de los derechos humanos".

Finalmente, se informó que la Dirección Nacional del INDH constituirá, desde la próxima semana, una oficina en terreno en la Provincia de Malleco para observar en el territorio "si se cumple el derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos".