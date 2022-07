Martorell apuntó a Siches por error en caso Huracán: "Se requieren responsables, no cortar por lo más delgado"

La ex subsecretaria de Prevención del Delito de Sebastián Piñera, Katherine Martorell (Renovación Nacional), afirmó este viernes que la "vergüenza" que dejó fuera al Gobierno de Gabriel Boric en la querella del caso Huracán se debió a la ausencia del control del Ministerio del Interior sobre su área jurídica.

"El rol jerárquico exige que la autoridad del servicio esté pendiente de lo que está ocurriendo. Esto es reiterativo, por lo tanto, requiere de la máxima preocupación por parte de las autoridades. En ese sentido, los jefes de servicio son responsables porque así lo establece la ley", dijo la abogada en Viña del Mar, a su llegada a la última jornada de la Asamblea General de la Asociacion Chilena de Municipalidades (ACHM), como asesora de la alcaldesa UDI Evelyn Matthei (Providencia).

A juicio de Martorell, la responsabilidad recae en la ministra del Interior, Izkia Siches: "El liderazgo requiere que las personas se hagan responsables por sus actos y no solamente -como ocurrió en el caso del avión de personas que supuestamente había ido a Venezuela y donde habían desaparecido supuestamente las personas que iban en el avión- cortar la cadena por la parte más delgada", dijo la ex autoridad, rememorando la polémica que generó la jefa de gabinete al denunciar irregularidades en la expulsión de migrantes durante el Gobierno anterior y que luego rectificó.

La Corte de Apelaciones de Temuco desestimó ayer el recurso del Ejecutivo que buscaba revertir un fallo que dejó como no presentada su querella en el caso Huracán, debido a que el ex abogado de Interior Luis Martínez no corrigió a tiempo un vicio formal detectado en su acusación.

Martínez fue despedido hace casi un mes de la División Jurídica de Interior por no querellarse por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides tras quedarse dormido, lo que el subsecretario Manuel Monsalve calificó como un "error inexcusable".

SICHES ASEGURA QUE INTERIOR ES QUERELLANTE

En su paso por Viña del Mar este viernes, la ministra del Interior fue consultada en varias oportunidades por si hace una autocrítica al respecto, pero se limitó a responder que la cartera es parte querellante, y que "hemos estado insistiendo y persistiendo, a pesar de que tanto la defensa como los distintos procesos de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación".

"Vamos a agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance para seguir siendo parte querellante como Ministerio del Interior, como también observaremos como Gobierno que este juicio pueda llevarse en los tiempos prudentes que se requiere en una investigación de tal relevancia", comprometió.

Asimismo, Siches anunció que se reforzó la División Jurídica de Interior agregando a sus filas a la abogada penalista Luppy Aguirre, quien según la jefa de gabinete, cuenta con una amplia trayectoria dentro de esa repartición.

En contraste, este jueves el Presidente Boric tildó la situación que excluyó al Gobierno del caso Huracán como un "error inaceptable".

"El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles policiales por malversación de documentos públicos y de imputaciones a comuneros mapuche de pruebas falsas. Eso es gravísimo, y por lo tanto la instrucción desde Presidencia es que el Estado debe agotar todos sus recursos para perseguir estos delitos", sostuvo el Mandatario ayer por la mañana.