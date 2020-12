Principal imputado por caso Catrillanca: Declaré de manera forzada, no era mi intención

El ex sargento del GOPE Carlos Alarcón -acusado de ser el autor material del asesinato de Camilo Catrillanca- volvió a responsabilizar al ex jefe del GOPE en La Araucanía, Manuel Valdivieso, y al ex abogado institucional, Cristián Inostroza, el único civil imputado en la causa.

En una nueva audiencia este jueves, al igual que este miércoles, Alarcón reiteró que fue "forzado" a actuar y que se les instruyó declarar que existió un "enfrentamiento" pese a que no tenía la intención de hacerlo".

"Declaré de manera forzada porque no era mi intención. Incluso desde principio asumía mi responsabilidad en el procedimiento", expresó.

También, señaló que "siempre le decía a la patrulla 'oye, si aunque salga, aunque pierda yo, aunque sea perjudicado, yo siempre voy a ir con la verdad".

En tanto, la audiencia se reanudará el próximo lunes a las 09:00 horas en el Tribunal de Angol.

En el juicio están imputados siete funcionarios de Carabineros por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y apremios ilegítimos. También son investigados, junto al referido entonces abogado de la institución, por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación.