Único acusado en caso Antonia Barra: "Soy completamente inocente"

Martín Pradenas, único imputado por el caso de Antonia Barra, joven de 20 años que se quitó la vida el 13 de octubre tras denunciar haber sido violada un mes antes en Pucón, aseguró en entrevista con la revista Verdad Digital que es inocente del crimen que se le acusa.

El supuesto ataque sexual sucedió el 18 de septiembre tras una fiesta en la discoteque Sala Murano, según la denuncia de la familia de la joven. La fiscalía sostiene que la joven no pudo oponer resistencia, por lo que no puede haber consentimiento.

Meganoticias accedió esta semana a parte del relato judicial del único imputado en la causa, identificado como Martín Pradenas, de 28 años, donde indicó que la fallecida estudiante "trató de acusarme de violación, pero yo le volví a aclarar diciéndole que todo lo que hicimos, lo hicimos juntos".

"Por ningún motivo, soy completamente inocente", aseguró Pradenas al ser consultado si se consideraba un violador en entrevista con Verdad Digital.

El imputado dijo que nunca amenazó a Antonia, "no tenía con qué ni por qué amenazarla. Se han dicho muchas cosas, se hablan de fotos que no existen, que supuestamente la amenacé con plata, que no tengo", sostuvo.

El hombre de 28 años aseveró que "yo no me siento responsable por la pérdida de su hija, entiendo, quizás, algunas actitudes en el sentido de querer justicia, pero creo que lo que no voy a compartir nunca, es el tema de las mentiras, del hostigamiento a mi familia".

Pradenas afirmó que se siente condenado antes de llegar a un juicio: "En todos lados se me ha culpado de algo que no hice. Ni el fiscal se ha pronunciado, ni

siquiera he sido formalizado".

El sujeto aseveró que "a todos se les está pintando la idea de que yo soy una bestia, un violador. Hay un proceso judicial, yo soy inocente hasta que un tribunal dicte una sentencia".