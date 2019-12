Querellantes y defensa enfrentaron posturas en el caso de Antonia Barra

El caso de Antonia Barra ha impactado al sur de Chile, pues la joven de 20 años se quitó la vida tras denunciar haber sido violada un mes antes en Pucón. Su deceso se produjo el 13 de octubre y hasta ahora sólo hay un imputado.

El supuesto ataque sexual sucedió el 18 de septiembre tras una fiesta en la discoteque Sala Murano en Pucón, según la denuncia de la familia de la joven. La fiscalía sostiene que la joven no pudo oponer resistencia, por lo que no puede haber consentimiento.

Meganoticias accedió a parte del relato judicial del único imputado en la causa, identificado como Martín Pradenas, de 28 años, quien contó su versión de lo ocurrido esa madrugada: "A más tardar a las 4 de la mañana, llegamos a la discoteque Sala Murano. Entramos y cada uno se queda con su partner de fiesta (...) Nos fuimos a la parte de la música electrónica que quedaba en el segundo piso".

Pradenas reconoció que "yo había tomado un poco más, en algún momento voy a la barra y veo a Antonia. Ella estaba conversando con un joven al que ubico, no somos amigos, pero sí lo conozco (...) Ahí le mandé un mensaje a Antonia por Instagram, en el que le puse por lo que me acuerdo que estaba atrás en la barra y que dejara a ese weón. No tuve respuesta. Volví a la parte de la barra. Antonia estaba sola y ahí me acerqué a hablar con ella".

Según relató, conversaron en la barra: "no recuerdo exactamente de qué, pero sí recuerdo que la invité a hacer un after en la cabaña donde nos estábamos quedando. Ella me dijo que sí, que su amiga ya se había ido y que apañaba (...) Yo no la vi ebria, sí estaba prendida como en cualquier discoteque. Yo no la vi tomando, no compartí algún trago con ella, ni tampoco le compré algo. Ella podía conversar perfectamente".

El imputado declaró que después fueron a la cabaña, estuvieron juntos en una pieza durante media hora y tuvieron sexo oral. Tras ello, señala que Antonia se acostó a dormir.

Pero unas horas después conversaron mediante Instagram, según Pradenas: "Antonia me dijo que no se acordaba de nada, que se sentía sucia; como que se hizo la desentendida de lo que había pasado entre nosotros. Le hice la aclaración de lo que había pasado; le dije que nos habíamos ido juntos, que ella siempre estuvo de acuerdo con todo lo que pasó. Antonia como que trató de acusarme de violación y yo le volví a aclarar, diciéndole que todo lo que hicimos lo hicimos juntos".

Mientras la Fiscalía tiene la hipótesis que la joven tuvo incapacidad de oponerse, Alejandro Guzmán, abogado de la familia de Antonia Barra, cuestionó a la defensa de Pradenas al señalar que hubo una relación consentida y dijo que "las piezas de la investigación indican que eso no es así".

El testimonio: