Tres ministros del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia visitaron ambos vertederos de la comuna de Chonchi, en la isla grande de Chiloé, en el marco de la investigación del cuestionado recinto industrial del sector de Dicham.

La demanda ambiental contra el sitio particular surgió después de que vecinos denunciaran sus irregularidades en abril del año pasado, tras un intento de depositar la basura domiciliaria de la comuna de Ancud.

El abogado de la Municipalidad de Chonchi, Felipe Guerra, explicó que la diligencia fue requerida por la Justicia ambiental en la audiencia del 23 de enero, inspección a partir de la cual los ministros deben plantear "una propuesta de bases para tratar de llegar a un acuerdo".

"Nos pareció que era importante que el tribunal viniera y observara in situ la forma en la que está funcionando el vertedero municipal y en particular el vertedero industrial, y cómo este se ha ido ampliando de manera ilegal hacia una zona no autorizada donde no tiene permisos ambientales", remarcó.

Durante la visita de los ministros, los vecinos protestaron con pancartas por la situación que enfrentan por el funcionamiento de estos vertederos en la comuna.