Municipalidad de Puerto Montt conmemora los 50 años del hallazgo de Monte Verde

La Municipalidad de Puerto Montt lanzó la Semana de Monte Verde para conmemorar los 50 años de este hallazgo científico, en una actividad en que se destacó la presentación de la nueva estampilla que Correos de Chile va a poner a disposición a nivel nacional e internacional.

La instancia proyecta una programación cultural, educativa y patrimonial destinada a posicionar el asentamiento de hace 14.500 años como un referente histórico y turístico.

Como parte de los hitos para fomentar el conocimiento de uno de los primeros asentamientos humanos de América, el municipio gestionó la emisión de una estampilla conmemorativa de Correos de Chile destinada a preservar y difundir el valor del hallazgo científico entre las nuevas generaciones.

"Este año cumplimos 50 años del descubrimiento Monte Verde, para nosotros esto es un hito muy importante porque está vinculado con la historia, cultura e identidad de Puerto Montt. Y el objetivo y desafío que nos hemos puesto desde la municipalidad es poner a Monte Verde en lo más alto para que pueda ser conocido no solamente por nuestros vecinos y vecinas, sino que por Chile y por América", destacó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

"Hoy estamos dándole el vamos a Correos de Chile, que nos hizo una estampilla que es espectacular, hermosa, más de 60 mil ejemplares que va a estar dando vuelta a nivel nacional y a nivel internacional. También estamos ad portas de lanzar la primera tarjeta Bip! para el Metro (de Santiago), también conmemorativa a Monte Verde", agregó el jefe comunal.

Por su parte, el gerente zonal de Correos de Chile, Nelson Aravena, dijo que a partir desde este lunes "vamos a tener este nuevo sello postal distribuido en todas las sucursales del país, también lo pueden adquirir a través de nuestra página web, del Correos Market, incluso lo pueden comprar de cualquier parte del mundo incluso, así es que vamos a llegar a todos lados con este sello tan importante por los 50 años de Monteverde".

En el marco de la semana de Monte Verde también habrá jornadas educativas en el Museo MUPA, entre el 19 y el 23 de octubre, mientras que el viernes 23 se va a realizar un tour guiado especial para poder conocer el asentamiento humano.

El sitio de Monte Verde está ubicado a 28 km al suroeste de Puerto Montt, donde se encontraron objetos con una antigüedad de 14.500 años, creando un nuevo paradigma sobre el poblamiento del continente americano.