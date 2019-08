Chillán Viejo: Hoy se entrega el veredicto del juicio por caso de fraude al Fisco

Una jornada clave vive el caso de fraude al Fisco en Chillán Viejo, tras dos meses y diez días de juicio, por la pérdida o derivación de 82 millones de pesos desde las arcas municipales en el año 2012.

A esta hora, en el Tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, el jurado integrado por la magistrada Claudia Montero (presidenta), Raúl Romero y Claudia González (jueza suplente) se encuentra deliberando respecto al fallo.

#CooperativaRegiones Hoy se espera lectura de veredicto en el juicio por caso de fraude al Fisco en #ChillánViejo. Jueces se encuentran a esta hora deliberando. pic.twitter.com/Dm9eW4hYjx — Ricardo (@rinunezgatica_) 19 de agosto de 2019

Entre los acusados se encuentra el alcalde Felipe Aylwin (PS), quien está en recuperación de un trasplante.

Los otros imputados son el ex administrador Ulises Aedo, la funcionaria Lya González, la directora de finanzas María Garrido, el ex jefe dideco Jorge León, los funcionarios Susana Fonseca e Inacio Moreno, el ex secretario municipal Francisco Fuenzalida, la jefa de control interno Paola Araya y la empresaria Silvana Ríos.

El único que accedió al derecho a palabras finales fue Francisco Fuenzalida, quien ratificó su inocencia y la tesis persecutoria contra la funcionaria Lya González, de quien se dice habría recibido remuneraciones por labores distintas a su contrato.

La Fiscalía busca conseguir penas de cárcel efectiva por los delitos de fraude al Fisco, fraude de subvenciones y falsificación de instrumento público.

Por parte de las defensas, sostuvieron que lo que hubo fue desorden administrativo, pero no desviación de recursos. Además, coincidieron en catalogar de "desprolija" la investigación del órgano persecutor.

El veredicto será leído a las 14:00 horas, mientras que su redacción completa debe estar entregada dentro de los próximos diez días hábiles.