Directora de Educación de Valparaíso: "Se me pidió la renuncia y no acepté"

Silvana Sáez, directora de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) rechazó renunciar al cargo, como se lo pidió el alcalde Jorge Sharp en medio de la investigación de Contraloría que detectó ingresos irregulares por cerca de 500 millones de pesos en dos liceos de la comuna.

"En el fondo no se me está despidiendo: a mí se me pidió la renuncia, la cual yo no acepté... Tengo informalidad laboral, además tengo impagos un par de meses de cotizaciones y de mi seguro de salud", señaló la funcionaria.

"Yo creo que el alcalde no esperaba mi reacción, pero estoy en mi derecho", añadió Silva, que dijo haber realizado una "presentación a la Dirección del Trabajo como una denuncia".

"Voy a seguir las acciones legales en el ámbito laboral, poner todos los antecedentes respecto a las decisiones financieras alojadas en responsabilidades que no son de mi competencia, las pondré a disposición del Ministerio Público", señaló la directora.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) -quien realizó la denuncia sobre las eventuales irregularidades en el municipio hace más de un año- aseguró que había presentado los antecedentes sobre este caso a otros estamentos, como es el caso de la Defensoría de la Niñez.