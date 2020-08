Nabila Rifo: "El caso de Ámbar me tiene muy triste"

Nabila Rifo, mujer que perdió sus ojos tras ser atacada por su ex pareja en el año 2016, solidarizó con los últimos casos de violencia contra la mujer que han habido en el país, refiriéndose especialmente al caso de Ámbar Cornejo.

Según consignó El Mercurio, Rifo explicó que "lo que más me tiene apenada es el caso de Ámbar (...) me tiene muy triste. Creo que la madre es la que tiene la mayor responsabilidad, porque yo como madre protejo mucho a mis hijos".

"Ella (Ámbar) era una niña de 16 años. La pobrecita iba a buscar su plata y su madre sabía que el hombre era malo (...) cómo no estaba. Eso me tiene mal", lamentó en el matutino.

Nabila hizo un llamado a "denunciar, sé que ahora hay un número para llamar (1455 del Ministerio de la Mujer) y deben salir de ese lugar, porque si se quedan ahí va a ser peor".

"He seguido también el caso de Antonia Barra, y si no fuera por las manifestaciones de las feministas, no hubiera pasado nada", cerró Rifo.