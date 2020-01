Nabila Rifo lo está pasando mal en Coyhaique: "He pensado irme a vivir a Santiago"

Dolida por comentarios publicados en redes sociales se encuentra Nabila Rifo. Su molestia llega a tal punto que incluso evalúa irse de Coyhaique, la ciudad en la que vive, luego de hacerse pública una denuncia en su contra por el delito de estafa, originada en la fallida venta de un mueble, actividad que actualmente desarrolla junto a su pareja.

"Lo que más me da rabia es que yo soy ciega y no puedo ir, enfrentarlas y decirles si les debo algo a ellas... Se ponen a decir que soy estafadora, 'se ha hecho rica' y un monton de cosas... Yo no me voy a hacer rica por 300 mil pesos", comentó Nabila a Cooperativa Regiones.

Según explica, la denuncia se originó a raíz de un juego de living que no pudo entregar a tiempo, debido a problemas con el traslado hacia la región de Aysén. Reconoce que no tenía cómo devolver el dinero, pero se comprometió con su denunciante a pagar lo adeudado.

"Yo le dije que viniera a mi casa para que ella me firme algo para que quede constancia de que yo le pagué", pero "cuando salió la noticia comenzaron los malos comentarios", señala.

A raíz de dicha noticia, en redes sociales abundaron comentarios ofensivos, en que la trataron de estafadora y la acusaron de sacar provecho económico de su calidad de víctima del brutal ataque que sufrió en mayo de 2016 a manos de su entonces pareja, Mauricio Ortega, actualmente condenado a 18 años de cárcel.

"Lloro mucho cuando salen esos comentarios... Antes me daban mis crisis y tengo clonazepam, pero no me está haciendo efecto, porque ya es mucho el ataque contra mí en Coyhaique, entonces, lo que hago ahora es irme al baño y lloro y lloro hasta que estoy totalmente desahogada y salgo", relata Rifo.

"Quiero ir a la escuela de ciegos"

La cantidad e intensidad de los mensajes agresivos es lo que la ha llevado a evaluar dejar Coyhaique y establecerse en Santiago: "Allá hay mucha gente que me quiere", señala.

"Cuando me he bajado del Metro y hay abuelitos que me abrazan, y cuando voy es más que si yo hubiese nacido allá", señala.

"Quiero estudiar para capacitarme en mi ceguera; quiero ir a la escuela de ciegos, quiero aprender braille, porque (actualmente) ni siquiera puedo estudiar un libro o nada", explica.

Novela basada en el ataque a Nabila

Molesta se encuentra también Nabila Rifo con la noticia de la publicación de un libro inspirado en el ataque sufrido por ella el 14 de mayo de 2016, ya que asegura que el autor no tomó contacto con ella.

"Me tiene enferma, me han llamado de Santiago... Lo que más me da rabia es la crueldad que puso: 'Una mujer que le sacaron los ojos'... Le hubiese puesto 'una mujer que dejaron sin vista'; no sé, pero no, con la crueldad. Y ni siquiera me llamó a mí para contarme que iba a hacer este libro", acusa.

Actualmente evalúa, con ayuda de abogados, la posibilidad de entablar algún tipo de acción legal a raíz de la publicación del libro de ficción editado por Planeta.