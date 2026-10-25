Odisea en canoa: Nativos de Rapa Nui fueron los primeros habitantes de Hawái

Investigadores establecieron que un grupo de nativos procedentes de la Isla de Pascua fueron los primeros habitantes de Hawái, la única isla polinesia del hemisferio norte, luego de protagonizar una odisea de más de 7.100 kilómetros -a bordo de canoas de doble casco- por el Océano Pacífico, en el siglo XIII.

El estudio genético, publicado en la revista Science, reveló que los nativos hawaianos están estrechamente emparentados con los rapanui, y los identificó como la población fundadora del archipiélago, según publicó Deutsche Welle.

Las rutas migratorias

Los científicos reconstruyeron las rutas migratorias mediante un análisis de ADN de más de mil personas de diversas islas del Pacífico: 317 nativos hawaianos, 12 rapanuis, ocho proveniente s de Mangareva (Polinesia Francesa), y habitantes de las islas de la Sociedad, Tuamotu, Marquesas, Australes, Samoa y Tonga.

A través de un estudio de genomas completos, "nuestros algoritmos pueden identificar secuencias de ADN que coinciden a la perfección entre individuos de distintas islas, lo que constituye el legado de ancestros comunes. A partir de estos datos, podemos trazar árboles genealógicos de las islas", explicó el coautor Alexander Ioannidis, genetista computacional de la Universidad de Stanford.

Los antecedentes señalan que los pobladores de Rapa Nui llegaron primero a la isla de Mangareva, ubicada a más de 2.400 kilómetros de Hawái, y que, en el mismo siglo XIII, un grupo más pequeño de ellos zarpó rumbo al archipiélago volcánico.

Keolu Fox, científico del genoma de la Universidad de California, detalló que en el estudio se examinaron "segmentos compartidos de ADN, variaciones genéticas y miles de árboles genealógicos reconstruidos. En el 61 % de esos árboles, Hawái y Rapa Nui aparecían vinculados".

"Lo verificamos de cuatro formas distintas porque, francamente, nos quedamos perplejos y al principio ni nosotros mismos lo podíamos creer", subrayó.

Los alimentos para sobrevivir la travesía

Los científicos determinaron que, para sobrevivir la travesía y habitar nuevas tierras, los navegantes transportaron suministros y alimentos en sus canoas: "Llevaron consigo las plantas que necesitarían en la nueva isla poblada, entre ellas plátanos, taro y camote (batata), además de animales como gallinas", puntualizó Ioannidis.

"Se cree que los polinesios emprendían estos viajes a través de miles de millas de océano para descubrir nuevas islas ricas en recursos y tierras donde asentarse", agregó el investigador.

Los investigadores atribuyeron estos viajes a una población de exploradores que denominaron Holomoana Nui -"gran navegación oceánica" en hawaiano-, siendo la isla de Hawai el último punto de su expansión por el Pacífico.

"Los polinesios exploraban y poblaban el Pacífico siglos antes de que los europeos iniciaran sus célebres viajes de descubrimiento. Quizá sea momento de replantearnos a quiénes llamamos exploradores", concluyó Fox.