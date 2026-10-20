El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, entregó un balance de los efectos del sistema frontal e informó que la región ha registrado un comportamiento favorable, con daños acotados y sin reporte de personas lesionadas.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la autoridad regional detalló que los equipos de emergencia atendieron "eventos menores" como la caída de un árbol en Algarrobo, el desplome de una vivienda deshabitada en Valparaíso, filtraciones menores en recintos educativos de Concón, y cortes de luz específicos en algunas comunas como Quintero, Hijuelas y Quilpué.

Respecto a la continuidad de la jornada escolar para este miércoles, Millones enfatizó que "no hay motivos para suspender las clases mañana, salvo que pudiera haber alguna afectación en alguna comuna o provincia en particular" ante el avance del sistema frontal.

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