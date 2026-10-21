Alcalde de Arauco acusó demoras en evaluación de socavón que motivó desalojo de 152 familias

El alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, abordó en Cooperativa la alerta roja preventiva declarada en la comuna por un socavón de 400 metros que afecta a 152 familias en el sector y criticó la demora de las instituciones en la evaluación de la emergencia, intensificada por el reciente sistema frontal.

"Nosotros denunciamos y activamos los protocolos de emergencia el día 9 (de octubre), no recién hoy ni hace dos o tres días, y nuestra preocupación está dada en que hemos visualizado que quien recogió este tema, que es Senapred, debiera haber activado inmediatamente la coordinación con Sernageomin para evaluar la condición de terreno", afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, afirmó que "no se tomó con la debida diligencia o con la eficiencia que nosotros hubiésemos querido, atendido que era una condición que en la práctica se ha ido complejizando en el tiempo".

Alarcón destacó que durante esta jornada llegó hasta la zona el delegado presidencial regional (s) acompañado de seremis para evaluar la situación. Asimismo, detalló que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, visitó la zona con anterioridad y "verificó en terreno la gravedad", lo que facilitó las coordinaciones.

En esa línea, planteó que "hubiésemos querido nosotros mayor capacidad y expedición en la respuesta donde indudablemente la institucionalidad pública podía haber hecho mejor el trabajo desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno".

"Cuando uno está en el servicio público y, hay una emergencia, no corren los horarios ni nada por lo demás. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros valoramos que la disposición del ministro permitió activar algunos temas que, si no, hubiesen tenido una capacidad u oportunidad de respuesta yo diría absolutamente deficitaria. Se han producido algunas descoordinaciones que lamentamos", sostuvo.

En cuanto a las evacuaciones, precisó que personal de Carabineros y de seguridad municipal se encuentra resguardando la zona. Igualmente, detalló que disponen de un albergue con capacidad para 100 personas y pueden habilitar otros espacios en caso de necesitarlo, además de un subsidio de arriendo -dispuesto por el ministro Poduje- para relocalizarse en otra propiedad.

"Mañana tenemos bastantes lluvias de nuevo, las napas freáticas están muy superficiales, hoy día la tierra no nos genera, desde su capacidad de absorción, ninguna seguridad, sobre todo que están a esta altura saturadas. Es una situación compleja", enfatizó.