Biobío: Contraloría investigará licitaciones de empresa personal de jefe de conservación de Vialidad

La Contraloría ordenó a la Dirección Regional de Vialidad en el Biobío investigar presuntas faltas graves a la probidad administrativa en cuatro licitaciones que se adjudicó la empresa personal de Rodrigo Vidal, jefe de la unidad de conservación de ese organismo en la Provincia de Biobío.

Acorde al oficio: "Desde el 29 de enero de 2019 se adjudicó a su empresa propia 4 procesos licitatorios con las municipalidades de Cabrero, Mulchén y Quilleco, todas comunas de la cobertura de la Delegación Provincial Biobío, por la suma total de $771.629.036".

La jurisprudencia, según Contraloría, indica que los funcionarios públicos deben evitar este tipo de situaciones. Consultado Vidal, expuso que los contratos con esos municipios venían de antes y se volvieron a relicitar, siendo él quien ganó obras de paisajismo.

"La Controlaría está un poco equivocada en ese sentido porque uno como persona natural puede ejercer cualquier tipo de actividad fuera de horario o que no entorpezca la actividad que uno desarrolla como funcionario público", indicó.

Agregó que "las actividades de paisajismo a las que yo postulé son anteriores y muchas son contratos que nuevamente se volvieron a licitar, de hecho aquí no hay ningún conflicto de interés ni nada por el estilo, es una actividad que yo desarrollo desde el año 2012 en adelante, en ningún caso yo he tenido contacto con ninguno de los ediles, en ese sentido no hay aquí un conflcito de intereses como el contralor lo quiere hacer ver de que yo por ejemplo podría invertir más recursos en esas comunas".

"Es un tema político cuando tuve un entrevero con un parlamentario conocido de la zona donde quería bajar a mi padre de la candidatura y generó una serie de problemas posteriores, se me dijo que los iba a tener, y netamente es un tema político.", advirtió.

HILO| Contraloría ordenó investigar presuntas faltas graves a la probidad por parte del jefe provincial de Conservación de Vialidad Biobío, Rodrigo Vidal. Estando en el cargo se adjudicó con su empresa personal 4 licitaciones con 3 municipios por casi 800 millones @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 31, 2021

Otras observaciones

El órgano que vela por la probidad administrativa en el servicio público mantuvo otras observaciones sobre la figura de Vidal.

Rodrigo Vidal es hijo de Plácido Vidal, candidato a alcalde por la UDI que perdió la Municipalidad de Negrete, y en ese contexto se le denunció por proselitismo politico.

En específico por el uso de un camión matapolvos en un camino fuera de la red provincial de Vialidad, en beneficio de la campaña a alcalde de su padre. Sobre este punto, Vidal expuso que esa denuncia con fines electorales la realizó un cercano al contrincante de su padre en la elección y que la mayor prueba a su favor es que Vialidad no tiene dicha herramienta y él la arrendó de manera particular.

También está denunciado, de forma anónima, por usar maquinarias del servicio público con fines particulares en un predio de su propiedad en Coihue. "Son camiones que se apostaron en una faja fiscal colindante con un predio que no es mi propiedad, se apostaron en esa orilla y averiguando con el dueño de los camiones le dieron permiso para guardar uno dentro del recinto porque se encontraba con fallas mecánicas", respondió.

Horas de entradas

Otro punto que se intenta dilucidar es el cumplimiento de las jornadas laborales, a consecuencia del hallazgo del libro de asistencia con enmiendas y marcando todos los días su ingreso a las 8:30 horas, incluso en jornada en que estaba con permiso administrativo, licencias o días en que la oficina no abrió.

En el marco de la indagatoria inicial se da cuenta de una declaración voluntaria de Rodrigo Vidal: "cuando me hicieron la inducción en la dirección regional, me dijeron que pusiera a las 8:30 horas, independiente de que llegara antes o llegara después".

Al respecto hay declaraciones de sus jefaturas que indican el incumplimiento, por lo que se trabajará en la definición de ese ítem para la devolución del dinero pagado.

"Es la palabra de ellos con lo que dice un instrumento válido que es el libro de asistencias y el reloj biométrico", expuso a Cooperativa.

El director regional de Vialidad Biobío, Claudio Deney, indicó que "desde nuestra dirección se instruyó sumario administrativo con el fin de investigar eventuales responsabilidades e irregularidades relacionadas con el desarrollo de algunas operaciones del área de administración directa de la oficina provincial del Biobío".

"El informe de Contraloría será adjuntado al sumario administrativo y se tomarán todas las medidas correspondientes al caso", agregó.

Una de las medidas tomadas es la separación momentánea de funciones mientras se lleva adelante el proceso administrativo.