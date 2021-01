Una vulgar conspiración de tomates enreda a la UDI en el Biobío

En polémica se convirtió la filtración de un audio enviado por el hijo de un candidato UDI a la alcaldía de Negrete: Rodrigo Vidal, hijo de Plácido Vidal, llamó a lanzar tomates a la oficina parlamentaria del diputado Iván Norambuena en Los Ángeles, comuna que está en cuarentena.

Lo anterior, debido a que el legislador patrocina a "este señor Óscar Burgos", un candidato distinto a su padre; "un militante suspendido, que no es ningún aporte en Negrete, impuesto en Santiago por sus amigos Pepa Hoffmann y Javier Macaya".

HILO| Escándalo en UDI Biobío. Rodrigo Vidal, hijo de Plácido Vidal, envió un audio llamando protestar lanzando tomates a la oficina parlamentaria de diputado Iván Norambuena, en Los Ángeles, por apoyar a otro candidato para ser alcalde en Negrete y no a su padre @Cooperativa pic.twitter.com/XKDyXens49 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 7, 2021

En el mensaje, Rodrigo Vidal también se afirma que "la senadora -Jacqueline van Rysselberghe) y su jefa de gabinete (Olga Osses)" junto a Claudio Parra, presidente regional de la UDI Biobío, le aconsejaron provocar una situación como la descrita.

"Me dicen ellos que lo que tenemos que hacer es tomar otro tipo de medidas: incluso me aconsejaban que nosotros fuéramos en un grupo importante -ojalá unas 100, 200 personas- afuera de la sede parlamentaria de este señor Norambuena a hacerle una protesta (...) Les pido su apoyo; tenemos el apoyo de la Gobernación; de Germán Barra, que es el jefe de gabinete del gobernador... Yo soy de un tono no tan agresivo y se me ocurrió una idea: ir con tomates y tirarle tomates a la sede de este señor, para que entienda que en Negrete la democracia existe y que nuestro candidato es Plácido Vidal", dijo Vidal hijo.

"Les pido todo el apoyo del mundo y coordinemos: ojalá esto lo podamos hacer antes de las 12:00 del día, para que salga en la prensa y repercuta en la nueva directiva nacional de la UDI, que lo único que quiere es imponerse a costa del autoritarismo y el amiguismo", remató Rodrigo Vidal.

"¿Una humorada?"

El protagonista de la historia, que es también militante UDI, y asegura que el escándalo "no se condice con la realidad".

"Yo siempre he sido una persona que apela por el orden público por sobre todas las cosas, y más aún como militante de la UDI que he sido hace años: siempre he apelado por apoyar a nuestros parlamentarios, indistintamente las corrientes dentro del partido", planteó.

El mensaje en cuestión "fue algo en un contexto de un grupo de WhatsApp: casi, por así decirlo, una humorada más que algo que se vaya a concretar... No se va a hacer, en ningún caso; hay que resguardar la salud de las personas", aseguró.

Timonel UDI en el Biobío: "Es el malestar"

El presidente regional del partido, Claudio Parra, apuntó que el mensaje refleja a un "malestar, porque si tú ves, puedes encontrar en distintos medios el trabajo que estaba realizando en el ejercicio propio de su trabajo el diputado Norambuena en la zona. Él es un diputado en ejercicio y merece nuestro respeto. El militante de calle, de base, merece que vaya, converse con ellos y los escuche".

Aunque, añadió: "Queremos parlamentar y a eso voy a convocar. Claramente no comparto la forma de ir a tirar tomates. Dudo, conociendo a mis militantes que estén disponibles para eso".

Iván Norambuena -supuesto objetivo de los tomatazos- dijo que el responsable del audio debe hacerse cargo de su convocatoria. (Foto: ATON)

Diputado pide "asumir la responsabilidad"

Consultado por la incitación al ataque -efectiva o humorística-, el diputado Iván Norambuena (UDI) ironizó señalando: "Yo aprovecharía de mejor forma los tomates, dada la situación que estamos viviendo".

"Cada uno está en su libertad y tendrá que asumir la responsabilidad de esos actos en la situación de pandemia y con cuarentena que estamos, en una zona muy complicada también... Los motivos son injustificados, hay un proceso que se está llevando adelante por la designación de las candidaturas y a eso hay que someterse. No tengo mayores comentarios", agregó Norambuena.

Gobernador niega vínculo

En el mensaje, Vidal involucró al jefe de gabinete de la Gobernación de Biobío. Por ello, el gobernador Ignacio Fica descartó "categóricamente que esta situación haya ocurrido por parte del jefe de gabinete de la Gobernación ni por ningún funcionario de la repartición".

"Quiero hacer un llamado a los partidos políticos a poner orden a sus militantes. Este tipo de situaciones no pueden ocurrir, y más en la situación sanitaria como la que estamos viviendo a nivel provincial", aseveró Fica.