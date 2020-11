El diputado por el distrito 20 del Biobío, Sergio Bobadilla (UDI), uno de los denominados votos más duros de la derecha, se abrió a la posibilidad de votar a favor de un segundo retiro del 10 por ciento de la AFP, si es que -en el menor plazo- el Gobierno no realiza transferencias directas de dinero a las personas.

Al respecto, el parlamentario por el Gran Concepción reconoció que "si no es así, por cierto que me he declarado en reflexión profunda en torno a este tema y voy a votar en conciencia. A mí me gustaría que el Gobierno, con recursos fiscales, se meta la mano al bolsillo y enfrente los efectos de la pandemia, y que no sean los trabajadores con cargo a sus recursos previsionales quienes tengan que asumir este costo".

"Si esto no ocurre, por cierto que mi votación va a ser distinta a la votación que tuve en el primer retiro", agregó.

Bobadilla también criticó que "el Gobierno ha estado llegando tarde en muchas situaciones, y en esta situación en particular no está llegando y eso lo encuentro muy lamentable".