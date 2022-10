Caso Tomás Bravo: Amplían de nuevo el plazo de investigación y familia acusa errores de la Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Arauco amplió por tercera vez el plazo de la investigación por el caso del pequeño Tomás Bravo, el niño de 3 años y siete meses que desapareció y luego fue hallado fallecido en la localidad de Caripilún en febrero de 2021.

El tribunal prorrogó la indagatoria por otros tres meses tras acoger, en una audiencia reservada este viernes, las solicitudes de la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez, a fin de esperar los resultados de exámenes y peritajes encargados en el extranjero.

En paralelo, Estefanía Gutiérrez, madre del niño, encabezó una protesta en las afueras de la Fiscalía Regional del Biobío, reprochando el trabajo de la jefa de aquella repartición, Marcela Cartagena.

"No estamos satisfechos con la investigación, a pesar de que se va a ampliar el plazo. No teníamos la confianza que había al principio con la fiscal, por muchos errores que se han cometido desde el inicio de la investigación que la propia fiscal ha negado, pero que nosotros sabemos son así, porque he leído la carpeta de investigación. Estoy al tanto, al igual que el papá y los querellantes, de todo lo que ha pasado este año y medio con mi hijo. La señora fiscal sigue negando sus errores, ha culpado a la PDI, pero nosotros hemos visto que es ella también la que se ha sumado a los errores junto al SML", sostuvo la progenitora.

La familia materna del pequeño Tomás Bravo pedirá que el fiscal nacional subrogante designe un nuevo encargado de de la investigación, apuntando incluso a que pueda ser un fiscal de otra región.