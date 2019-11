Comerciantes afectados por saqueos e incendios en Concepción acusaron inacción policial

Fue cerca de una veintena de locales comerciales en pleno centro de Concepción los que sufrieron saqueos e incluso incendios tras una violenta jornada de desórdenes posterior a las manifestaciones realizadas por las calles de la capital del Biobío este jueves.

Fue un duro despertar para muchos, debido a que cerca de las 05:00 de la madrugada se dio la alarma de incendio en las galerías Adauy y Monserrat.

Verónica Retamal, trabajadora del comercio penquista, señaló que "tengo una pena inmensa. Yo estoy sobrepasada, vivo en el centro de Concepción, veo todos los días como esto se destruye, como se lo roban y cuánta gente va a quedar sin trabajo. Ya basta de destrucción y saqueo".

Luis Craig, dueño del local Chantilly, ubicado en una de las galerías afectadas por el fuego, apuntó que "estuvimos hasta las 01:30 de la mañana acá, porque hasta a esa hora estaba el saqueo, y después nos llamaron a las 06:00 de la mañana (para avisar) que se estaba quemando la galería. Carabineros nos dice que no pueden hacer nada, que están sobrepasados".

"Nos hemos ido organizando para defender un poco lo indefendible, ustedes ven el centro, lo destruyeron, se hicieron un montón de cosas de seguridad, se rompen, el lumpen anda preparado para romper las placas de acero que se colocaron en los locales, no hay nada que hacer, estamos con el centro entregado", agregó el comerciante.

Acusan inacción policial

El incendio afectó directamente a cinco locales comerciales y también a una oficina del abogado Andrés Franklin Muñoz, quien dijo que "se quemó parte de las instalaciones, por lo menos el 50 por ciento".

"Esto tiene que parar de alguna forma, que el Presidente se ponga los pantalones, tenemos los mismos derechos que los que reclaman, pero esto es delincuencia pura, ayer no hubo ningún carabinero durante tres horas. Vimos cómo fue saqueado todo Anibal Pinto, no quisieron actuar, llegaron a las diez de la noche", añadió.

Ante estas críticas, el coronel Benjamin Piva, prefecto de Carabineros de Concepción, respondió que "no es que nosotros no salgamos a las calles, no es que nos repleguemos, muchas veces la gente piensa que se desaparece del lugar, del sitio del suceso, no, estamos readecuando el actuar, porque hay que prevenir que terceras personas resulten lesionadas".

Sobre los muros de adoquines instalados en las calles, el uniformado explicó que "en el día de ayer no sólo lo hicieron en la Plaza de la Independencia, lo hicieron en más de once puntos a la vez. El adoquín que ellos utilizan para construir estos verdaderos legos no permite el desplazamiento de los vehículos policiales al lugar tal como nosotros quisiéramos, eso retrasa el actuar de Carabineros".