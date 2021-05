Condenan a tres ex ejecutivos de isapre MasVida por delitos tributarios y estafas reiteradas

En un juicio abreviado, el Juzgado de Garantía de Concepción condenó a penas -que cumplirán en libertad- a tres ex ejecutivos de la Isapre MasVida acusados de ser autores de reiterados delitos tributarios y estafas que llevaron a la quiebra a la aseguradora de salud, con sede en la capital del Biobío.

Roxana Elgueta, ex gerenta de la Clínica Las Lilas, recibió una pena de 541 días de presidio como autora de delitos tributarios consumados y reiterados de facilitación de facturas falsas. Deberá pagar una multa de tres millones de pesos (5 UTA ).

Ema Díaz, ex fiscal interna de la isapre, fue condenada a 541 días de presidio en calidad de autora de delitos tributarios consumados y reiterados de empleo de procedimiento doloso para burlar impuestos. Deberá pagar una multa del 50 por ciento de los tributos evadidos, correspondientes a los ejercicios tributarios entre 2013 y 2016 en la ciudad de Concepción.

Finalmente, Óscar Torrealba, ex gerente inmobiliario, fue sentenciado a 541 días como autor de los delitos tributarios consumados y reiterados de empleo de procedimiento doloso para burlar impuestos. Fue condenado además a pagar una multa del 50 por ciento de los tributos evadidos, y a otros 541 días como autor de delitos consumados y reiterados de estafa, junto al pago de una multa de poco más de un millón de pesos (21 UTM).

En el fallo, el tribunal impuso, además, a Elgueta, Díaz y Torrealba la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de las respectivas condenas. Sin embargo, todas éstas se cumplirán en libertad: ninguno irá a la cárcel.

Caso Masvida: Juzgado de Garantía de Concepción dicta condenas por delitos tributarios y estafa https://t.co/C2pTZWk3y5 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 4, 2021

QUERELLANTES "CONFORMES"

Remberto Valdés, abogado querellante en representación de la junta de médicos socios fundadores de isapre MasVida, señaló estar "satisfecho" con la sentencia.

"Nosotros interpusimos la denuncia administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos hace cinco años atrás, le pedimos reunión al director regional en su oportunidad, al jefe de la oficina jurídica regional, le acompañamos todos los antecedentes y eso originó la investigación administrativa, primero, y luego las querellas criminales, y hoy día las condenas", recordó.

"Las penas que están establecidas por ley evidentemente las habíamos previsto y están absolutamente legales los 541 días y las multas que se han aplicado a los condenados", opinó.

Ésta es una primera parte de la trama judicial en el caso MasVida, ya que en total hay 12 personas involucradas, entre ellos José Bauerle, ex gerente de finanzas, Erwin Sariego, ex gerente general de Masvida; los ex gerentes médicos Ulises Figueroa y Feizal Bezama; Fernando Jara, ex contador, Víctor Estrada, ex gerente general de MV Clinical y Clínica Las Lilas; su entonces pareja Consuelo Díaz de Valdez; Eleodoro Núñez, ex gerente de operaciones de Clínica Las Lilas; y Claudio Santander, ex director ejecutivo de la aseguradora.