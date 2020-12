Tribunal desestimó prisión preventiva de ex directivos de Masvida formalizados por estafas y delitos tributarios

Luego de cinco jornadas de audiencia, este martes culminó, en el Juzgado de Garantía de Concepción, la formalización de 10 de los 12 ex directivos de la Isapre Masvida imputados por estafas reiteradas, delitos tributarios y ocultamiento de información a la Superintendencia de Salud, hechos ocurridos entre enero de 2014 y marzo de 2016, que terminaron con la quiebra de la institución.

Respecto a los presuntos delitos tributarios hay una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), y los imputados son acusados de burlar impuestos por 12.000 millones de pesos como persona natural al no incluir en la declaración de 2012 y 2017 en sus declaraciones de renta, las asesorías externas pagadas a nombres de sociedades en las que los mismos gerentes de Masvida eran socios.

Entre los 10 formalizados esta semana se encuentran Erwin Sariego, ex gerente general de Masvida; los ex gerentes médicos Ulises Figueroa y Feizal Bezama; Ema Díaz, ex fiscal de la compañía; Óscar Torrealba, ex gerente inmobiliario; y Fernando Jara, ex contador.

Además, también fueron formalizados Víctor Estrada, ex gerente general de MV Clinical y Clínica Las Lilas; su entonces pareja Consuelo Díaz de Valdez; Eleodoro Núñez, ex gerente de operaciones de Clínica Las Lilas; y Roxana Elgueta, ex gerenta de Clínica Las Lilas y del Centro Médico Diagnóstico Clínica Las Lilas.

La jueza Jimena Troncoso finalmente rechazó la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público contra los imputados.

En abril de 2021 deberán ser formalizados por este caso el ex gerente general de Masvida Claudio Santander - que actualmente se encuentra complicado de salud - y José Bauerle, ex gerente de finanzas.

MEDIDAS CAUTELARES

Figueroa fue formalizado como autor de delitos tributarios y ocultar y falsificar información a Superintendencia de Salud, en carácter de consumados y reiterados, quedando con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Torrealba fue formalizado como autor de delitos tributarios y de estafa, todos consumados y reiterados. El tribunal lo dejó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con Estrada, Bauerle y Díaz de Valdés.

Estrada fue formalizado por delitos consumados y reiterados de estafa, y el juzgado le decretó arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicarse con Bauerle y Díaz de Valdés.

El resto de los imputados quedó con arraigo nacional.

El tribunal fijó un plazo de nueve meses para la investigación.

DEFENSA SATISFECHA

El jefe de la unidad regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Cristian Sleman, defensor de Estrada, dijo estar satisfecho por la resolución de la jueza Troncoso.

"Sin perjuicio que acreditó los antecedentes materiales, lo que discutiremos naturalmente en el juicio oral, (la magistrada) acogió la tesis de la defensa de que la acción penal no se suspendió ni interrumpió en el tiempo intermedio, entre la supuesta comisión de los hechos y la audiencia de formalización que ocurrió en estos días, por lo que se configura, al menos, la institución de la media prescripción, lo que naturalmente influye en la prognosis de pena", dijo el letrado.

"Por otro lado -añadió- se reconoció también que mi representado ha concurrido a todas las citaciones durante estos casi cuatro años de investigación, tanto a la Policía de Investigaciones como al Ministerio Público, como así también ha concurrido a todas las audiencias de formalización durante estos cinco días, incluso a sabiendas, en los últimos días, de que se le había solicitado la prisión preventiva", agregó.