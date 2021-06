Familia de Manuel Rebolledo pide prisión preventiva para marino que lo atropelló y mató en Talcahuano

La familia de Manuel Rebolledo Navarrete, joven de 23 años, que murió atropellado por un camión de la Armada el 21 de octubre de 2019 en Talcahuano en el marco de una intervención militar en el sector de Libertad por saqueos a las pesqueras, espera que la reformalización del infante de marina imputado, ahora por homicidio, sea acompañada de la cautelar de prisión preventiva.

Manuel Rebolledo padre señaló que "por una parte está bien, porque estábamos pidiendo el cambio de cuasidelito a homicidio, pero lo que vamos a exigir ahora es la prisión preventiva para el militar que asesinó a nuestro hijo, y que espere el juicio oral en prisión preventiva".

El Juzgado de Garantía de Talcahuano fijó para el martes 29 de junio a las 12:00 horas dicha audiencia en que el Ministerio Público acusará acción dolosa del uniformado para atropellar mortalmente a la víctima.

Humberto Alarcón, abogado defensor del imputado quien la semana pasada junto a su colega Pelayo Vial pidieron el sobreseimiento de Medina Caamaño, opinó que "el Ministerio Público pidió varias ampliaciones de plazo en esta materia intentado buscar algo que no lo ha podido ni siquiera con los nuevos antecedentes acreditar, porque los informes periciales lo único que acreditan es que Leonardo no solo no cometió un delito imprudente, sino que no cometió delito alguno".

"Él conducía un camión de la Armada en el ejercicio de sus labores y por lo tanto nos llama profundamente la atención que se solicite esta audiencia a pocos días de cerrarse la investigación y que además se solicite para cambiar la calificación jurídica pero nosotros estamos tranquilos", agregó.

La defensa, a esos argumentos, agrega que la víctima, al momento de los hechos, no estaba a plena capacidad de sus sentidos ya que según el informe toxicológico, el encontrarse bajo el efecto de las drogas, influyó en que se cayera antes de ser atropellado.