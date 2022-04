Fiscalía indaga muerte de joven modelo que cayó de un edificio en Concepción

El Ministerio Público investiga la muerte de Javiera Sepúlveda Cifuentes, modelo penquista de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del domingo tras presuntamente haber caído desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Caminos del Amanecer, en Concepción, Región del Biobío.

La Fiscalía ha reportado que, de momento, "no existe claridad" respecto a las circunstancias del deceso de la joven.

En tanto, la familia, en base a relatos de testigos y registros de video a los que accedió, no cree en una eventual hipótesis de suicidio.

Familia de modelo penquista pide justicia por muerte de Javiera Sepúlveda (27). Ayer fue hallada sin vida tras caer desde 7mo piso, depto de quien sería su pololo en Lomas de San Sebastián, Concepción. Fiscalía señala que "no existe claridad de su muerte" @Cooperativa pic.twitter.com/dZvCKUF593 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 4, 2022

"Estamos destrozados como familia", expresó Yasna Sepúlveda, prima de Javiera.

"Ahora queremos que esto se haga público, porque mi prima no se suicidó", aseguró, planteando que "esto fue un accidente y queremos saber qué pasó".

Sobre los antecedentes que conocen hasta ahora, detalló que "lo que sabemos es que ella llegó al departamento, y luego llegó el pololo; más allá, estamos esperando que las investigaciones nos digan qué ocurrió, porque hasta el momento no nos han entregado mayores antecedentes, pero lo que sí tenemos claro es que mi prima no tenía depresión ni ningún antecedente de que ella quisiera atentar contra su vida".

"No queremos que sea una Antonia más y no se sepa lo que pasó con ella", puntualizó Yasna, en referencia al caso de Antonia Garros, la joven que en febrero del 2017 se suicidó lanzándose al vacío cuando se enfrentaba con su agresor, Andrés Larraín, su entonces pareja.

En el caso de Javiera, no hay antecedentes similares, no obstante que la familia considera sospechoso que la pareja de ella aún no se presente para explicar el trático hecho.