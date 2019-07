Galpón donde mujer murió aplastada por container en Talcahuano operaba ilegalmente

La Municipalidad de Talcahuano confirmó que el galpón de la empresa Aceros y Metales, del Grupo Lampa, funcionaba de forma ilegal en el sector de Jaime Repullo debido a que no contaba con la recepción de obras.

Precisamente, producto de una tromba marina, un container de dicho galpón cayó sobre Eddy Maldonado, de 70 años, quien falleció en el lugar.

Un oficio de la Dirección de Obras Municipales da cuenta que el 18 de diciembre de 2018 se le informó una serie de irregularidades y en el punto 13 precisamente detalla que "existe un galpón por Jaime Repullo que no corresponde al proyecto aprobado".

Municipalidad de Talcahuano reveló que galpón donde cayó un container, por acción de tromba marina, sobre una mujer que murió aplastada operaba en la ilegalidad. El 18/12/2018 se le informó a la empresa Aceros y Metales que NO contaría con recepción de obras. @Cooperativa pic.twitter.com/s4YHqNURPN — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 9 de julio de 2019

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, expuso que "efectivamente esta empresa estaba trabajando sin recepción municipal, estuvo con una patente provisoria cerca de un año y esa se le venció, fue infraccionada dos veces consecutivas y ellos no subsanaron las irregularidades de esta edificación y por eso funcionaba sin permiso".

Historial de incumplimientos

El 22 de mayo de 2018 caducó su patente provisoria. El 9 de octubre de ese año fue multada por operar sin patente.

El 18 de diciembre se le ofició el rechazo de la recepción de obra, razón por la que el 13 de marzo de 2019 fue nuevamente multada por seguir trabajando sin los permisos respectivos.

Campos agregó que "como ya hemos cursado dos infracciones, ya tenemos en estudio jurídico para proceder a la clausura y no funcionamiento de esta empresa. Vamos a hacer todo lo necesario para poder clausurar esta empresa".

Sobre que la situación sea generalizada, la autoridad dijo que "me voy a reunir con la asociación de industriales de Jaime Repullo y voy a golpear la mesa, nos golpean la mesa por muchas otras cosas como muchas veces la misma reparación de la calle, por lo que nosotros también vamos a golpear la mesa referente a las conductas irregulares que puedan estar teniendo".

Investigación por cuasidelito de homicidio

La muerte de Eddy Maldonado es investigada por el Ministerio Público a consecuencia de una querella interpuesta por los hijos de la víctima por el cuasidelito de homicidio, que ellos consideran se configura.

El abogado querellante, Andrés Durán, expuso que "encontramos impresentable como esta empresa ha funcionado a lo largo de todos estos años, recordemos que en mayo de del 2018 le caduca la patente provisoria y de ahí en más ha sido una seguidilla de irregularidades".

"Preocupa aún más teniendo en consideración que la dirección de Obras de la Municipalidad de Talcahuano no se encuentra haciendo su pega, este recinto no debió haber funcionado, si no hubiese estado funcionando, esta tragedia no ocurre, sobre todo dando cuenta en las ilegalidades en las que se encuentra este galpón", cerró.