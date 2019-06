Familia de mujer aplastada por container en Talcahuano interpuso querella

La familia de Eddy Maldonado, mujer que falleció aplastada por un container en Talcahuano tras el paso de la tromba marina en mayo pasado, interpuso una querella contra quienes resulten responsables del hecho.

El pasado 31 de mayo el paso de la tromba marina que afectó a Concepción, Hualpén y Talcahuano dejó un víctima fatal, de 70 años, quien falleció a causa de aplastamiento por la caída de un container, el que cayó encima de la oficina donde se encontraba Maldonado.

Este martes la familia anunció una querella, ya que se encontraron algunas irregularidades de la empresa Aceros y Metales, como que el galpón que donde estaba la oficina no contaba con recepción municipal y el container tampoco tenía las medidas de seguridad que pide la legislación.

"Los fenómenos naturales no son ajenos a esta región, por lo tanto las precauciones que deben adoptar los empresarios son aún mayores que en cualquier otro sitio. En este caso un contenedor que no se encontraba amarrado cayó encima de una oficina de madera improvisada que, a su vez, se encontraba debajo de un galpón, que según entendemos no tendría recepción municipal", dijo el abogado querellante Andrés Durán.

La medida judicial buscará imputar cuasidelito de homicidio contra quien o quienes resulten responsables.